Bitcoin’in 4 Temmuz’daki fiyat performansı, boğaların korkulu rüyasını gerçek hale getirdi. BTC, mayıs ayının başından beri ilk kez 60 bin doların altına geriledi.

Kripto paranın performansının zayıflamasıyla, fiyat tahminleri de kötüleşti. Bir tahmine göre BTC, 50 bin dolara kadar düşebilir.

Bitcoin Fiyat Trendi Güçsüzleşiyor

Kripto para araştırma şirketi 10x Research’ten Markus Thielen, BTC’nin mevcut durumda tutunmaya çalıştığı ve destek işlevi gören 57 bin doların altına gerileyebileceği konusunda uyardı.

Analiste göre 60 bin dolar gibi kritik bir desteğin çalışmaması, fiyat trendinin gücünü zayıflattı. Dolayısıyla kripto paranın 50 bin dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir.

Thielen, alım taleplerinin sayısı giderek azalırken, satış baskısının arttığına dikkat çekti. Ayrıca 60 bin dolar, madenciler ve spot ETF yatırımcıları için kilit bir seviyeyi temsil ediyordu. BTC’nin bu seviyenin altına gerilemesi, yatırımcı duyarlılığını da olumsuz etkileyebilir.

Kripto parayı baskılayan ve düzeltmenin süreceğine işaret eden daha birçok faktör bulunuyor. Örneğin Mt. Gox, kapatıldıktan 10 yıl sonra alacaklılarına Bitcoin ve Bitcoin Cash iade etmeye başladı. Almanya hükümeti de el koyduğu Bitcoin’leri yavaş yavaş elden çıkarmaya devam ediyor.

BTC grafiği de tehlike çanlarını çalıyor. 10X Research, grafikte Aralık 2023’ten beri oluşan ikili tepe formasyonu tespit etti. İkili tepe formasyonlarını genellikle sert düzeltmeler izliyor.

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“Yalnızca yanlış bilgilendirilmiş yatırımcılar buradan alım yapar,” diyen 10x Research, yatırımcıları dalgalanmaya hazır olmaları ve risk yönetimine öncelik vermeleri konusunda uyardı.

BTC, son 24 saatte yüzde … değer kaybetti. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla dolardan işlem görüyor.