Mechanism Capital ortağı Andrew Kang’a göre Bitcoin fiyatı Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.

Analistlere göre kripto para piyasasının kapıları kurumsal yatırımcılara tamamen açıldığında olası servet akışı Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıyabilir.

12 Şubat’ta gündeme dair açıklamalarda bulunan Andrew Kang bu yıl uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’e 40 milyar dolar ile 130 milyar dolar arasında sermaye akıtacağını öngörüyor.

Andrew Kang küresel toplam gelirinin 52 trilyon dolar civarında olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla Kang’a göre kripto paralara potansiyel olarak ciddi miktarda küresel sermaye ve gelir akışı yaşanabilir.

Küresel çapta kripto para sahipliğinin %10 oranında olduğunu belirten Kang, kripto para sahiplerinin yıllık gelirlerinin %1’ini ayırmaları durumunda kripto para piyasasına günde 150 milyon dolar, yılda ise 52 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşeceğini düşünüyor.

Andrew Kang’ın bu öngörüsünün oldukça temkinli olduğunu belirtmek gerekiyor. Zira kripto paraların geleceğine inanan birçok küresel yatırımcının kripto paralara yönelik sermaye akışı %1’den daha yüksek. Bununla birlikte Andrew Kang’ın bu öngörüsü ayrıca kurumsal ve ticari sermaye akışlarını içermiyor.

Öte yandan Mt. Gox ve madenci satışları gibi sermaye çıkışları, sermaye girişlerinin yanında çok küçük kalıyor. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’lerinin bu sermaye girişini daha da arttırması bekleniyor.

Farside Investors tarafından hazırlanan bir rapora göre spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürüldüğü 11 Ocak itibariyle toplam girişler 2,65 milyar dolar seviyesinde. Bu veri aynı zamanda Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inden gerçekleşen çıkışları da içeriyor. Bu süreçte BlackRock ve Fidelity’nin ürünlerinin her birine 3’er milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

Long term $BTC demand flows this year I approximate to be $40-130B+

One of the most common cardinal sins of crypto investors/traders is underappreciating the amount of wealth/income/liquidity in the world and its spillover into crypto. We hear stats about the market cap of gold,… https://t.co/9HhqxSE6s2 pic.twitter.com/9zFed3BJhP

— Andrew Kang (@Rewkang) February 12, 2024