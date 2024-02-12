Mechanism Capital ortağı Andrew Kang’a göre Bitcoin fiyatı Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.

Analistlere göre kripto para piyasasının kapıları kurumsal yatırımcılara tamamen açıldığında olası servet akışı Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıyabilir.

12 Şubat’ta gündeme dair açıklamalarda bulunan Andrew Kang bu yıl uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’e 40 milyar dolar ile 130 milyar dolar arasında sermaye akıtacağını öngörüyor.

Andrew Kang küresel toplam gelirinin 52 trilyon dolar civarında olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla Kang’a göre kripto paralara potansiyel olarak ciddi miktarda küresel sermaye ve gelir akışı yaşanabilir.

Küresel çapta kripto para sahipliğinin %10 oranında olduğunu belirten Kang, kripto para sahiplerinin yıllık gelirlerinin %1’ini ayırmaları durumunda kripto para piyasasına günde 150 milyon dolar, yılda ise 52 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşeceğini düşünüyor.

Bitcoin’de Devasa Sermaye Girişleri Bekleniyor

Andrew Kang’ın bu öngörüsünün oldukça temkinli olduğunu belirtmek gerekiyor. Zira kripto paraların geleceğine inanan birçok küresel yatırımcının kripto paralara yönelik sermaye akışı %1’den daha yüksek. Bununla birlikte Andrew Kang’ın bu öngörüsü ayrıca kurumsal ve ticari sermaye akışlarını içermiyor.

Öte yandan Mt. Gox ve madenci satışları gibi sermaye çıkışları, sermaye girişlerinin yanında çok küçük kalıyor. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’lerinin bu sermaye girişini daha da arttırması bekleniyor.

Farside Investors tarafından hazırlanan bir rapora göre spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürüldüğü 11 Ocak itibariyle toplam girişler 2,65 milyar dolar seviyesinde. Bu veri aynı zamanda Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inden gerçekleşen çıkışları da içeriyor. Bu süreçte BlackRock ve Fidelity’nin ürünlerinin her birine 3’er milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

Long term $BTC demand flows this year I approximate to be $40-130B+ One of the most common cardinal sins of crypto investors/traders is underappreciating the amount of wealth/income/liquidity in the world and its spillover into crypto. We hear stats about the market cap of gold,… https://t.co/9HhqxSE6s2 pic.twitter.com/9zFed3BJhP — Andrew Kang (@Rewkang) February 12, 2024

BlackRock spot Bitcoin ETF’lerine önümüzdeki 3 yıl içerisinde 150 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında sermaye girişi gerçekleşeceğini düşünüyor.

Öte yandan Andrew Kang Bitcoin’in 40.000 doların altında pek fazla zaman geçirmeyeceğini ve bu ay 50.000 dolar ile 60.000 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor. Kang, Mart ayında ise Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini görüşünde.

Bir Önceki Yarılanma Öncesinde ATH Gelmişti

Bitcoin analisti Jamie Coutts, BTC’nin blok ödülü yarılanma öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükselebileceğini öngörüyor. 11 Şubat’ta açıklamalarda bulunan Coutts, 2023’ün son çeyreğindeki aşırı kaldıraç kullanımının ve pozisyonların temizlendiğini belirtti.

Bitcoin’deki açık faiz oranının %40’a düştüğünü belirten Coutts, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin, BTC üretimini 2:1 oranında aştığını gösteriyor.

Jamie Coutts’un ATH tahmininin altında yatan bir diğer faktör ise mevcut seviyenin üzerindeki fiyatlarda hacmin yalnızca %10’unun hareket etmiş olması. Coutts, Bitcoin’in 48.200 dolar direncini desteğe çevirmeyi başarması durumunda önünde önemli bir direnç kalmayacağına inanıyor.

🚀Why this #Bitcoin rally has the potential to reach prev ATH pre-halving; 1. All the extreme leverage and positioning from Q4 has been cleansed (for now). Options OI is down 40%, and Futures funding rates are still positive but less exuberant

2. ETFs continue to outpace… pic.twitter.com/zP9nYraSyF — Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) February 10, 2024

Lider kripto para birimi Bitcoin, 12 Şubat Pazartesi günü erken saatlerde 48.800 dolara kadar yükseldikten sonra 47.900 dolar seviyesinde işlem görüyor.