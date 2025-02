4 Şubat’tan bu yana 100.000 doların altında işlem gören Bitcoin’de (BTC) yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Kripto para piyasasında artan satış baskısı ve ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyor. Analistler ve uzmanlar ise Bitcoin’in önümüzdeki günlerde yeni rekor seviyelere yükselebileceğini öngörüyor.

Bitcoin, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak 20 Ocak’ta 110 bin dolar seviyesine ulaştı. Ancak bu zirve sonrasında geri çekilen fiyat, 3 Şubat’ta 92 bin doların altına kadar düştü. Şu an ise 96.200 dolar civarında işlem görüyor.

Popüler analist CRYPTOWZRD, Bitcoin’in günlük kapanışının yükseliş sinyali verdiğini belirtti. Analis, Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini aşması halinde yeni bir yükseliş trendine başlayacağını öngörüyor.

BTC Daily Technical Outlook:$BTC closed strongly bullish and I expect to see further upside pressure from here. I'll be tracking the intraday chart to get the next trade opportunity once our current trade is secured 🤔 pic.twitter.com/nZ13bzPDdb

— CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) February 13, 2025