4 Şubat’tan bu yana 100.000 doların altında işlem gören Bitcoin’de (BTC) yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Kripto para piyasasında artan satış baskısı ve ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyor. Analistler ve uzmanlar ise Bitcoin’in önümüzdeki günlerde yeni rekor seviyelere yükselebileceğini öngörüyor.

Bitcoin Yeniden Yükseliş Trendine Girebilir mi?

Bitcoin, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak 20 Ocak’ta 110 bin dolar seviyesine ulaştı. Ancak bu zirve sonrasında geri çekilen fiyat, 3 Şubat’ta 92 bin doların altına kadar düştü. Şu an ise 96.200 dolar civarında işlem görüyor.

Popüler analist CRYPTOWZRD, Bitcoin’in günlük kapanışının yükseliş sinyali verdiğini belirtti. Analis, Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini aşması halinde yeni bir yükseliş trendine başlayacağını öngörüyor.

BTC Daily Technical Outlook:$BTC closed strongly bullish and I expect to see further upside pressure from here. I'll be tracking the intraday chart to get the next trade opportunity once our current trade is secured 🤔 pic.twitter.com/nZ13bzPDdb — CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) February 13, 2025

Bitcoin’de 100 bin dolar seviyesi kritik bir psikolojik direnç olarak görülüyor. Analiste göre Bitcoin’in bu seviyeyi aşmayı başarması halinde yükseliş trendi hızlanabilir. Bir sonraki ana direnç seviyesi 108 bin dolar olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye kırılırsa, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşabileceği öngörülüyor.

Bitcoin’de Düşüş Devam Edebilir mi?

Bazı analistler, Bitcoin’in yükseliş beklentisine temkinli yaklaşıyor. On-chain veriler, piyasada hâlâ güçlü bir satış baskısı olduğuna işaret ediyor.

CryptoQuant verileri son bir haftada borsalara giriş yapan BTC miktarı arttığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların Bitcoin’lerini kendi cüzdanlarından merkezi borsalara taşıyarak satış yapmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD’de açıklanan enflasyon verileri, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimini erteleyebileceğini gösteriyor. Enflasyonun artması, Fed’in sıkı para politikasını sürdürmesine neden olabilir ve bu da Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini baskılayabilir.

Fed’in faiz indirimi yapması durumunda, yatırımcılar daha kolay borçlanarak Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelmeye teşvik edilebilir. Ancak enflasyonun yükselmeye devam etmesi, Fed’in faizleri yüksek tutmasına neden olabilir ve bu da kripto piyasasında baskıyı artırabilir.

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Analist Ali Martinez Bitcoin’de 97.530 dolar seviyesinde güçlü bir direnç bulunduğunu ve bu bölgenin altına gerilemesi halinde 90 bin dolar ile 70 bin dolar arasında serbest düşüş yaşayabileceğini öngörüyor.

The most important resistance level for #Bitcoin $BTC is at $97,530. However, support below $92,110 is weak, as there’s a gap between $90,000 and $70,000. pic.twitter.com/yW575BOBKk — Ali (@ali_charts) February 13, 2025

Bitcoin’in kısa vadeli performansı, borsalardaki satış baskısı, ABD’den gelecek faiz kararı ve psikolojik direnç seviyelerine bağlı olarak şekillenecek. Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcılar hem yükseliş beklentisini hem de potansiyel riskleri yakından izlemeye devam ediyor.