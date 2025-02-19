Kripto para piyasaları, özellikle de altcoin’ler, zorlu bir dönemden geçiyor. Ancak analistler, geçmiş döngülerde görülen bazı modellerin piyasanın yön değiştirebileceğine işaret ettiğini düşünüyor.

Son 24 saat içinde toplam kripto para piyasa değeri yaklaşık yüzde 3 düşerek 3.24 trilyon dolara geriledi. Kayıpların büyük kısmı, bu ay boyunca değer kaybetmeye devam eden altcoin’lerden kaynaklanıyor. Ancak tarihsel verilere bakıldığında, Şubat ayı genellikle altcoin piyasası için kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Kripto analisti Miles Deutscher, 19 Şubat’ta yaptığı paylaşımda şu soruyu gündeme getirdi:

“Piyasalar kötü durumda ve herkes altcoin’lerin sonunun geldiğini söylüyor. Ancak yakında bir toparlanma görebilir miyiz?”

Deutscher, dört yıllık piyasa döngüsüne göre Şubat ayının genellikle “OTHERS/BTC oranında” yerel dip noktasına işaret ettiğini belirtti.

Altcoin Sezonu Yaklaşıyor mu?

Başka bir analist olan Mister Crypto, 2017 ve 2021 döngülerine bakıldığında altcoin sezonu başlamadan hemen önce Bitcoin hakimiyetinde ani bir artış yaşandığını ifade etti.

Bu metrik, bu ayın başlarında yüzde 64.3 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından hafif bir düşüşle yüzde 61.3’e geriledi. Ancak bazı analistlere göre, Bitcoin hakimiyetinin yüzde 70 seviyesine ulaşması altcoin sezonunun başlaması için kritik bir eşik olabilir.

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Analist Kaleo ise henüz boğa piyasasının en hareketli dönemini görmediğimizi savundu.

“Şu ana kadar gördüğümüz meme coin çılgınlığı, geçen döngünün başlarında DeFi yazında yaşanan büyümeye benziyor.” diyen Kaleo, önceki boğa piyasasında benzer bir mini-altcoin sezonunun yaşandığını ve bunun Bitcoin’in yeni zirvesine ulaşmasına öncülük ettiğini belirtti.

Ayrıca, kripto piyasalarının uzun yıllardır en sorunsuz regülasyon dönemine girdiğini ve hükümetlerin en üst düzeyde bu alana daha fazla destek verdiğini de şu sözlerle ekledi:

“Meme coin’ler dışında kalan altcoin sektöründe de ciddi bir büyüme göreceğimize inanıyorum.”