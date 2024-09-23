Analist, “Uyumayın, yükselişi zamanlayarak milyonlar kazanılabilir.” uyarısında bulundu.

Özet:

XRP yeniden yükseliş trendine girdi ve analistler XRP fiyatının kısa vadede 0,66 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor.

Ripple ile SEC arasındaki dava sonuçlandı. Ancak tarafların hala kararı temyize götürmek için 2 haftalık süreleri var. Ripple cephesinin temyiz başvurusunda bulunmayacağı öngörülse de SEC’in bu konudaki tutumu henüz belli değil.

XRP Yükselişe Hazır Gibi Görünüyor

XRP fiyatı son iki haftalık zaman diliminde yaklaşık %10 oranında artış yaşadı. Kısa bir süre önce 0,61 dolar sınırına kadar yükselen XRP, 23 Eylül Pazartesi günü itibariyle 0,5871 dolar seviyesinde işlem görüyor.

X’teki popüler kripto para analistlerinden Bitlord, XRP’nin önümüzdeki saatlerde parabolik bir patlama yaşayabileceğini öngörüyor.

The Great Mattsby adlı bir başka analist ise XRP’nin fiyat performansını Tesla (TSLA) hisseleriyle karşılaştırdı. Analist, XRP’nin mevcut durumunu, Tesla hisselerinin 2010’lu yıllarda yaşadığı yükselişe benzetti. O dönemde TSLA 2 dolar seviyesinde işlem görürken hızla 30 dolara kadar yükselmişti. TSLA hisseleri günümüzde ise 250 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dark Defender ise XRP’nin yakında 0,66 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Analist, 2018 yılının Ocak ayında belirlenen direnç seviyesinin ise 1,03 dolar seviyesinin aşılmasıyla kırılacağını tahmin ediyor.

Ripple-SEC Davası XRP’de Dalgalanmaya Yol Açabilir mi?

XRP fiyatı Ripple ile SEC arasındaki davada yaşanan gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki haftalarda yüksek fiyat dalgalanmaları yaşayabilir.

SEC ile Ripple arasındaki dava, Ağustos ayında Yargıç Torres’in, XRP’nin ikincil piyasalarda bireysel yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet işlemi olarak sayılmadığına hükmetmesiyle sonlandı. Mahkeme, Ripple’ı 125 milyon dolarlık para cezasına çarptırdı. Ancak tarafların hala mahkeme kararını temyize götürme olasılığı bulunuyor.

125 milyon dolarlık ceza, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık cezaya kıyasla %94 oranında daha düşük. Bu nedenle Ripple cephesinin temyiz hamlesinde bulunması bekleniyor. Zira Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty, mahkeme kararına saygı duyacaklarını açıkladılar.

Ancak SEC’in bu karara itiraz edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Temyiz başvurusu için son tarih 7 Ekim olarak belirlenmiş olsa da, SEC henüz bu konuda bir adım atmadı.