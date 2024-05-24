Finansal analist JT, XRP’nin Kasım ayından önce önemli bir hareket yapacağını öngörüyor. 25 yıllık kariyer tecrübesine sahip olan analist, XRP’nin 2021 yılının Nisan ayından sonra ilk kez iki aylık grafikte simetrik bir üçgen içinde işlem gördüğünü belirtti.

Bu formasyon daha önce gerçekleştiğinde XRP 1,96 dolara yükselmiş ve sonrasında fiyat düzeltmesine gitmişti.

XRP Simetrik Üçgen İçerisinde Hareket Ediyor

XRP’nin 1,96 dolara yükselmesinin ardından başlayan düzeltme, Terraform Labs çöküşünün ardından XRP’nin 0,2870 dolara gerilediği 2022 yılının Haziran ayına kadar devam etti. Analist, XRP’nin bu dip seviyeden sonra toparlanmaya başlayarak yükseliş trendine girdiğini belirtti.

Piyasadaki yükseliş trendine rağmen XRP simetrik üçgen formasyonu içerisindeki hareketine devam etti. JT, XRP’nin 2023 yılının Temmuz ayında 0,94 dolar ve 2024 yılının Mart ayında 0,7449 doları geçme girişimlerinin ayılar tarafından durdurulduğunu söyledi.

XRP’de Kırılım Beklentileri Artıyor

JT, Kasım ayından önce simetrik üçgenin üst trend çizgisinin kırılacağını öngörüyor. JT, söz konusu simetrik üçgenin 25 aydan daha uzun bir süredir devam ettiğini ve bunun en uzun üçgenlerden biri olduğunu söyledi. JT, üçgenin zirvesine ulaşmadan önce altı ay daha devam edeceğini öngörüyor.

XRP’deki bu kırılımın 2024 yılında gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten analist, bu gelişmenin XRP için büyük bir dönüm noktası olacağını söyledi. JT bu kapsamda XRP’de devasa bir fiyat artışının yaşanacağını öngörüyor.

Her ne kadar JT kırılıma ilişkin fiyat tahmininde bulunmasa da diğer analistler oldukça iddialı XRP fiyat tahminleri yapmaya devam ediyor.

Bunlardan analistlerden biri de EAGRAG CRYPTO. Analist, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada XRP’de bir dizi hedef fiyat seviyesi belirledi EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 2017 yılındaki performansını tekrarlarsa 1,96 dolar ve 15 dolar seviyelerini geçebileceğini öngördü. Analistin XRP’deki nihai hedefi ise 66 dolar.

Piyasa gözlemcisi Casi de XRP’de 6 yıllık konsolidasyonunu kırabileceğini ve 8 ile 13 dolar yükselebileceğini tahmin etti.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,5 oranında değer kazanan XRP, 0,5349 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP, Fibonacci 0.382 seviyesinin işaret ettiği 0,55 dolar direncine doğru ilerliyor.

Santiment verilerine göre içerisinde 10 milyon ile 100 milyon arasında varlık bulunan XRP balinaları, Nisan ayından bu yana 460 milyon XRP satın aldı.