Kripto para analisti Ali Martinez, XRP balinaları ile ilgili ilginç bir gelişme tespit etti. Martinez’e göre XRP balinaları son iki hafta içerisinde 55 milyon dolar değerinde 110 milyon XRP satın aldı.

Büyük miktarda bir kripto para birimine sahip olan kişiler veya kurumlar “balina” olarak adlandırılıyor. Balinaların agresif bir şekilde varlık biriktirmesi ise genellikle yükseliş işareti olarak yorumlanıyor. Çünkü bu durum, piyasa oyuncularının varlık üzerinde satın alma baskısı oluşturduğuna işaret ediyor.

Analitik platformu Santiment’in verilerine atıfta bulunan Ali Martinez, içerisinde 1 milyon ile 10 milyon arasında XRP bulunan cüzdan adreslerinin son iki haftada agresif bir şekilde XRP satın aldığını gösteriyor. Balina alımları, Ripple’ın XRP’sine yönelik güvene ve yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Bu durum, kripto topluluğunun ilgisini çekti ve bu büyük birikimlerin arkasındaki nedenler ve XRP’nin fiyat hareketine olası etkileri konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Ripple’da (XRP) Son Durum Ne?

XRP fiyatı Nisan ayının ortalarından bu yana çoğunlukla dar bir aralıkta işlem görüyor. Geride bıraktığımız haftalarda XRP’nin 0,57 dolar seviyesini geçme girişimi, iki kez ayılar tarafından reddedildi. Bu, XRP’nin 0,56 dolar seviyesinde önemli bir dirençle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Analistler, XRP’nin yükseliş trendine devam edebilmesi için 0,57 dolar direncini aşması gerektiğini belirtiyor. 13 Mayıs’ta 0,4841 dolara kadar gerileyen XRP sonrasında hızla toparlandı. Bugün de yükseliş trendini sürdüren XRP, %0,4 oranında değer kazanarak 0,523 dolara kadar yükseldi.

XRP Büyük Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Şu anda 0,52 dolar bandında işlem gören XRP, 0,57 dolar direncine doğru bir girişimde bulunabilir. XRP, 0,57 dolar seviyesinde zorlu bir dirençle karşı karşıya. Ancak analistler direncin aşılması durumunda XRP’nin günlük hareketli ortalamaların öngördüğü 0,64 ve 0,74 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğine inanıyor.

Öte yandan olumsuz senaryoda ise XRP fiyatının 0,46 dolar desteğine çekilebileceği öngörülüyor. Analistler, bu desteğin oldukça güçlü olduğunu ve boğaların bu seviyeyi şiddetli bir şekilde savunacağı görüşünde.