Analistlere göre SEC’in spot Ethereum ETF’lerini Mayıs ayında onaylama ihtimali son erteleme kararının ardından ortadan kalktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 19 Mart’ta Hashdex ve Ark 21Shares’in spot Ethereum ETF’lerine ilişkin karar tarihini erteledi. SEC, Ark 21Shares’in başvurusu için nihai kararını 24 Mayıs’ta, Hashdex’in başvurusu için nihai kararını ise 30 Mayıs’ta açıklayacak.

SEC’in nihai kararını açıklayacağı ilk spot Ethereum ETF’i ise VanEck spot ETH ETF’i. SEC, bu ürüne ilişkin kararını 23 Mayıs’ta açıklayacak.

Spot Ethereum ETF’leri Kesin Olarak Reddedildi mi?

SEC’in bu erteleme kararları bekleniyordu. Ancak bu kararlar, sektör uzmanlarının spot Ethereum ETF’lerinin Mayıs ayında onaylanacağına dair umutlarını azalttı.

19 Mart’ta açıklamalarda bulunan Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti James Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair iyimser yaklaşımının son aylarda değiştiğini belirtti. Seyffart şunları kaydetti:

Artık bunların 23 Mayıs’ta bu tur için nihai olarak reddedileceğine inanıyoruz.

James Seyffart, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerindeki sürecin aksine spot Ethereum ETF’lerinin ihraççılarıyla hiç görüşme gerçekleştirmediğini belirtti.

ETF Store Başkanı Nate Geraci da gidişatın iyi olmadığını belirtti. Ancak Geraci, ihraççıların hala başvurularını güncellemeye devam ettiğine dikkat çekti. Örnek vermek gerekirse Fidelity, 18 Mart’ta başvurusunu ETH stake etmeyi içerecek şekilde değiştirdi. Nate Geraci şunları kaydetti:

SEC’in spot Ethereum ETF’lerini neden onaylamayacağına dair haklı bir gerekçe duymadım. Bir şeyi kaçırmıyorsam, ya bu başvuruları onaylayacak ya da davalarla karşı karşıya kalacak.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas ise 19 Mart’ta şu açıklamayı yaptı:

İhraççılar, SEC’in kendileriyle iletişime geçtiğini söyleyene kadar spot Ethereum ETF’lerinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunda ciddi şüpheler var olmaya devam edecek.

Eric Balchunas geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada spot Ethereum ETF’lerinin Mayıs ayında onaylanma ihtimalinin %35 olduğunu açıkladı. Balchunas’ın Ocak ayında yaptığı açıklamada bu oran %70 seviyesindeydi.

Ethereum Yeniden Düşüşe Geçti

Şu anda SEC’in önünde halihazırda 8 farklı spot Ethereum ETF başvurusu bulunuyor. Bunlar şu şekilde: BlackRock, Grayscale, Fidelity, Invesco Galaxy, VanEck, Hashdex, Ark 21Shares ve Franklin Templeton.

CryptoPotato olarak bu hafta başlarında Grayscale’in ETHE fonunu spot Ethereum ETF’ine dönüştürmesi halinde sorun yaşayabileceğini bildirmiştik. Özellikle rakip Ethereum ETF’lerinin daha yüksek getiriler sunması durumunda Grayscale’ın fonundan devasa çıkışlar yaşanması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından son 24 saatte ETH fiyatı 3.070 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte 1,6 oranında değer kazanan ETH şu anda 3.284 dolar bandında işlem görüyor.