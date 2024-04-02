Kripto para piyasasındaki düşüş trendine rağmen SHIB’de yükseliş beklentileri giderek artıyor. Gelin SHIB’deki yükseliş beklentisinin nedenlerine yakından bakalım.

Kripto para piyasasındaki en popüler memecoin projelerinden Shiba Inu (SHIB) geride bıraktığımız hafta %8 oranında değer kaybetti. Bu nedenle SHIB’in fiyat performansı, DOGE ve WIF gibi rakip memecoin’lerin gerisinde kaldı.

Twitter’daki (X) kripto para analistlerinden Captain Faibik, SHIB’in yeniden yükselişe geçmek için hazır olduğuna inanıyor.

Captain Faibik, Shiba Inu’nun (SHIB). 6 saatlik teknik analiz grafiğinden yola çıkarak bu öngörüde bulunuyor. Captain Faibik’e göre SHIB grafiğinde simetrik üçgen formasyonu oluştuğunu ve bunun da yükseliş trendine işaret ettiğini söyledi.

Simetrik üçgen formasyonunda varlığı fiyatı, daralan bir üçgen boyunca ilerleyerek konsolidasyon sürecini engeller. Bu da piyasada kararsızlığın hakim olduğu şeklinde yorumlanır.

Captain Faibik, SHIB’in bu formasyonda başarılı olması halinde Aralık 2024’te kadar 2 katlık bir yükseliş yaşayabileceğini öngördü. Bu da SHIB’in 0,000044 dolara yükselmesi anlamına geliyor. Ancak yine de bu fiyat, SHIB’de 0,000086 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında kalıyor.

SHIB’de Token Yakımları Hızla Artıyor

Shiba Inu ağında 15,5 milyar SHIB’in dolaşımdan çıkarılmasıyla sonuçlanan token yakma oranında yeni bir artış yaşanmaya devam ediyor. Token yakma oranında Şubat ayına kıyasla yaşanan %2.300’lük artış, Shiba Inu ağına yönelik talebin giderek arttığını gösteriyor.

ABD’de CFTC’nin popüler kripto para borsası KuCoin’e dava açmasının ardından Shiba Inu’da (SHIB) devasa bir işlem gerçekleşti. 27 Mart 2024 tarihinde KuCoin’den 62 milyon doları aşkın değere değere sahip 2 trilyon SHIB token, bilinmeyen bir cüzdana transfer edildi.