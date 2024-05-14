Bu yazımızda yapılan en son Ripple (XRP) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Ripple’ın XRP’si kripto para piyasasındaki son yükselişlere rağmen 0,50 dolar seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Analistler, 0,49 desteğinin çok önemli olduğunu belirterek XRP’de bir boğa koşusu öngörüyor.

XRP fiyatının geleceği aynı zamanda Bitcoin’in performansına da bağlı. Analistler, piyasa koşullarının elverişli olması halinde XRP’de önemli yükselişler yaşanacağını tahmin ediyor.

XRP’de Neler Oluyor?

Kripto para piyasası 13 Mayıs’ta tekrar yükseliş trendine başladı. Bu süreçte Bitcoin (BTC) 63.000 doları aştı ve Ethereum (ETH) de 3.000 dolara yaklaştı. Ripple’ın XRP’si ise bu süreçte pek fazla varlık göstermedi.

Birçok analist, XRP’nin henüz beklenen hareketini yapmadığına inanıyor. Bu analistlerden biri de XRP’deki son konsolidasyon sürecinden övgüyle bahseden ve bu sürecin yerini boğa koşusuna bırakacağını öngören EAGRAG CRYPTO. Analist bu konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

XRP BİR PATRON GİBİ güçlü duruyor. Fırlatma Kanalı kısmi fitil mumları içeriyor ve üst ucu yükselen bir konsolidasyon göstererek boğa sinyali veriyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP2nin önümüzdeki günlerde 0,49 dolar direncinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 6,40 dolara yükselebileceğini öngördü.

Bir diğer analist CrediBULL Crypto ise XRP’nin yükselişe geçmesinin Bitcoin’in fiyat performansına bağlı olduğunu söyledi. Analiste göre BTC’nin 69.00-70.000 dolara doğru yükselmesi, XRP’de boğa koşusunu tetikleyebilir. CrediBULL Crypto, XRP’nin bu senaryoda 0,64 dolara yükselmesinin iyi bir işaret olacağını belirtti.

XRP Fiyat Tahminleri

Yakın geçmişte XRP fiyatına ilişkin tahminlerde bulunan diğer analistler arasında David Watt ve Crypto Tony yer alıyor. David Watt, XRP’nin önümüzdeki birkaç gün içerisinde 0,56 dolara yükselebileceğini söyledi.

Crypto Tony ise XRP’nin 0,67 dolarlık ana direnç seviyesini kazanabilmesi durumunda boğa koşusuna başlayabileceğini öngörüyor. XRP son olarak bu fiyat seviyesine Mart ayının ortalarında ulaşmıştı.

Ripple ile SEC arasında devam eden dava 23 Nisan 2024 itibariyle duruşma aşamasına girdi. XRP topluluğu Ripple-SEC davasının XRP fiyatının yükselişe geçmesinin önündeki en büyük engel olduğuna inanıyor. Bu yılın yaz aylarında çözüme ulaşacağı öngörülen davanın XRP’yi ve kripto para piyasasının geri kalanını nasıl etkileyececeğini hep birlikte göreceğiz.