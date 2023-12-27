EGRAG CRYPTO, “XRP genellikle bir rokete dönüşene kadar bir salyangoz gibi sürünerek yukarı doğru yörüngesine doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Özet:

Ripple’ın XRP’si 2023 yılının başından bu yana kayda değer fiyat hareketlilikleri yaşadı. Veriler, XRP fiyatının yılbaşından bu yana %86 oranında değer kazandığını gösteriyor.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, XRP fiyatı konusunda oldukça iyimser ve önümüzdeki aylarda artış yaşanacağını öngörüyor.

XRP’de zincir üstü veriler ve cüzdan aktiviteleri de yıl boyunca artış yaşadı.

Ripple (XRP) Ne Zaman Yükselecek?

Ripple’ın XRP’si 2023 yılının başlarında en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyordu. Öyle ki Temmuz ayında XRP fiyatı 0,80 doların üzerine yükseldi. Bu yükselişte Ripple ile SEC arasında devam eden davada çıkan bir özet karar ciddi rol oynadı. O dönemde davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Ripple Temmuz ile Ekim ayları arasında SEC’e karşı 3 kritik zafer elde etti. Dolayısıyla bu gelişmeler XRP fiyatına da yansıdı. Ancak davanın henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle XRP bu yükseliş trendini sürdürme konusunda başarısız oldu ve Eylül ayında 0,50 doların altına kadar geriledi.

Ripple (XRP) her ne kadar yılın son günlerinde 0,63 dolar bandında işlem görse de hala beklentilerin uzağında. Çünkü kripto para piyasasındaki yükseliş trendi nedeniyle birçok kişi XRP fiyatının yılı çok daha yüksek seviyelerde tamamlayacağını öngörüyordu. Bununla birlikte bazılarıysa XRP’nin henüz yükseliş trendine başlamadığını düşünüyor.

XRP yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analistleriden EAGRAG CRYPTO, XRP fiyat tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Analist kısa bir süre önce XRP’nin 2023 yılının ilkbahar aylarında yükseliş trendine başladığına işaret eden bir grafik paylaştı.

#XRP Targeting 🎯 $1.2 in a Maximum of 55 Days! 🚀: If the blue fractal unfolds, it'll signal an impending, rapid short-term surge on the horizon! 🌀📈 While 90% may feeling frustrated from #XRP’s current state, imagine the potential if it dips to 0.55-0.50c. Paper hands might… pic.twitter.com/RB5RJMrCoF — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) December 24, 2023

EGRAG CRYPTO önümüzdeki 55 gün içinde XRP fiyatının %100’lük bir yükseliş yaşayacağını iddia etti. Bu da XRP’nin 2024 yılının Mart ayına kadar 1,20 dolara yükselmesi anlamına geliyor. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin doğası ve son dönemdeki performansı nedeniyle bu tür bir yükseliş yaşamasının mümkün olduğuna inanıyor. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin yükseliş trendine giriş sürecini şu sözlerle özetledi:

XRP genellikle bir rokete dönüşene kadar salyangoz gibi sürünür ve yukarı doğru yörüngesine doğru ilerler.

Bir diğer analist Crypto_Barbie ise XRP fiyatının 2023 yılının son günlerinde devasa bir yükseliş yaşayacağını öngörüyor. Ripple (XRP) 2017 yılının son haftalarında %780 oranında değer kazanarak 0,25 dolardan 2,20 dolara kadar yükselmişti.

XRP’de Zincir Üstü Metrikler Ne Anlatıyor?

Zincir üstü metrikler de XRP fiyatının kısa vadede yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Xrpscan verilerine göre ağda gerçekleştirilen işlemlerin sayısı 25 Aralık ve 26 Aralık tarihlerinde iki milyonu aştı. İşlemlerin sayısı son olarak 2023 yılının Mart ayında bu seviyelere yükselmişti.

Ağdaki aktif ve yeni XRP hesaplarının sayısı da kayda değer bir şekilde yükselerek 25 Aralık’ta 12.000’i aştı. Bu yükseliş 26 Aralık’ta da devam etti. Son olarak XRP cüzdanlarının sayısının yıl boyunca önemli ölçüde arttığını da belirtelim. Toplam XRP cüzdanlarının sayısı şu anda 4,4 milyon seviyesinde. Bu sayı yılın başında 4 milyon seviyesindeydi.