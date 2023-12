EGRAG CRYPTO, “XRP genellikle bir rokete dönüşene kadar bir salyangoz gibi sürünerek yukarı doğru yörüngesine doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Ripple’ın XRP’si 2023 yılının başlarında en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyordu. Öyle ki Temmuz ayında XRP fiyatı 0,80 doların üzerine yükseldi. Bu yükselişte Ripple ile SEC arasında devam eden davada çıkan bir özet karar ciddi rol oynadı. O dönemde davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Ripple Temmuz ile Ekim ayları arasında SEC’e karşı 3 kritik zafer elde etti. Dolayısıyla bu gelişmeler XRP fiyatına da yansıdı. Ancak davanın henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle XRP bu yükseliş trendini sürdürme konusunda başarısız oldu ve Eylül ayında 0,50 doların altına kadar geriledi.

Ripple (XRP) her ne kadar yılın son günlerinde 0,63 dolar bandında işlem görse de hala beklentilerin uzağında. Çünkü kripto para piyasasındaki yükseliş trendi nedeniyle birçok kişi XRP fiyatının yılı çok daha yüksek seviyelerde tamamlayacağını öngörüyordu. Bununla birlikte bazılarıysa XRP’nin henüz yükseliş trendine başlamadığını düşünüyor.

XRP yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analistleriden EAGRAG CRYPTO, XRP fiyat tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Analist kısa bir süre önce XRP’nin 2023 yılının ilkbahar aylarında yükseliş trendine başladığına işaret eden bir grafik paylaştı.

#XRP Targeting 🎯 $1.2 in a Maximum of 55 Days! 🚀:

If the blue fractal unfolds, it'll signal an impending, rapid short-term surge on the horizon! 🌀📈

While 90% may feeling frustrated from #XRP’s current state, imagine the potential if it dips to 0.55-0.50c. Paper hands might… pic.twitter.com/RB5RJMrCoF

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) December 24, 2023