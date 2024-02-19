Bazı analistler Ripple’ın (XRP) 2024 yılında %250’lik bir yükseliş yaşayabileceğine inanıyor. Gelin bu tahminlerin arkasında yatan nedenlere yakından bakalım…

Özet:

XRP fiyatı son bir haftalık süreçte %8,64 oranında değer kazanarak 0,57 doların üzerine kadar yükseldi. XRP fiyat tahminleri varlığın önümüzdeki süreçte yükseliş trendini devam ettirebileceğine işaret ediyor. Nisan ayında sonuçlanması beklenen Ripple-SEC davası ve düzenlemeler konusundaki gelişmeler XRP fiyatı üzerinde ciddi etki yaratabilir.

En Güncel XRP Fiyat Tahminleri

Ripple (XRP) fiyatı 2023 yılında kaydettiği kazançların neredeyse tamamını silerek Şubat ayının başlarında 0,50 doların altına gerilemişti. Ancak son birkaç hafta içerisinde kripto para piyasasının yükselişe geçmesiyle XRP de 14 günlük süreçte %11 oranında değer kazandı.

Aralarında EAGRAG CRYPTO’nun da yer aldığı bazı analistler, XRP’deki yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyor. EAGRAG CRYPTO kısa bir süre önce paylaştığı teknik analiz grafiğinde XRP’de Fibonacci Hız Direnci Yelpazesi’ne işaret eden 0,61 dolar direncine dikkat çekti.

EAGRAG CRYPTO’ya göre XRP’nin önündeki olası destek seviyeleri şu şekilde: 0,75 dolar, 1 dolar, 1,50 dolar ve 1,96 dolar. EAGRAG CRYPTO, XRP fiyatının 2024 yılının sonuna kadar 1,9 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP fiyatının bu seviyeye yükselmesi durumunda yatırımcılar FOMO’ya kapılabilir ve sonucunda XRP fiyatı 27 dolara yükselebilir.

Bir diğer analist Dark Defender’a göre XRP fiyatı 2 doların üzerine yükselebileceğini ve yıl sonundan önce de 6 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyeceğine inanıyor.

Marzell takma adını kullanan bir analist ise XRP fiyatının bu hafta %30 oranında değer kazanarak 0,72 dolara yükseleceğine inanıyor.

2024 yılında XRP fiyatı için yapılan boğa koşusu tahminlerine aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz:

ChatGPT’nin XRP Fiyat Tahmini

Yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, XRP fiyatının 2 dolara yükselmesine yol açabilecek faktörleri şu şekilde özetliyor:

İlk faktör Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava. Ripple ile SEC arasındaki nihai kararın 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek duruşmayla belli olması bekleniyor. Ripple 2023 yılında SEC karşısında 3 önemli zafer kazandı.

Bununla birlikte mahkeme kısa bir süre önce Ripple’dan SEC’in talep ettiği mali belgeleri açıklamasını istedi.

ChatGPT’ye göre kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığı ve benimsenme oranlarının da XRP’nin gelecekteki fiyat performansı üzerinde etkili olacağına inanıyor.