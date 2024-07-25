Dogecoin, tarihsel verileri inceleyen analiste göre yükseliş trendine hazırlanıyor.

En büyük memecoin Dogecoin (DOGE), geçtiğimiz 24 saatte kripto paralar ile birlikte aşağı yöneldi. Yüzde 6,5 değer kaybeden DOGE, haber yayın saati itibarıyla 0,12 dolardan işlem görüyor.

Ancak DOGE, bir analiste göre yakında başlayacak ralliye hazırlanıyor.

Dogecoin Boğaya Hazırlanıyor

Popüler kripto para analisti Ali Martinez, Dogecoin grafiğini analiz ettiğinde alçalan üçgen formasyonu tespit etti.

Alçalan üçgen formasyonu bir devam formasyonudur. Genellikle mevcut düşüş trendinin devam edeceğinin sinyalini verir.

Ancak Ali, tarihsel verilere dayalı olarak DOGE’un konsolidasyon döneminde olduğunu ve bu dönemi boğa piyasasının izleyeceğini düşünüyor.

Tek bir DOGE bile satmadım. Yalnızca satın alıyorum. Dogecoin, daha önce gördüğümüz bir formasyonu oluşturuyor. Alçalan üçgen dahilinde konsolide oluyor, yüzde 140 ile 230 arası ralli yaşıyor ve boğa piyasasına girmeden önce yüzde 56 ile 60 arası düzeltme geçiriyor. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek!

Dogecoin için temmuz ayı epey hareketli geçti. Ay başında kripto piyasasındaki genel düşüş trendiyle birlikte 0,094 dolara kadar geriledi. Hafta başında 0,14 dolara kadar çıkan DOGE, ilerleyen günlerde 0,123 dolara düştü.

Memecoin, Bitcoin’in başı çektiği düşüş trendinden etkilenmiş gibi gözüküyor. BTC, son 24 saatte yüzde 3,45 düşerek 64 bin doların altına geriledi.

Ether (ETH) ise 23 Temmuz’da işleme açılan spot borsa yatırım fonlarından (ETF) olumsuz etkilendi. En büyük altcoin, bir günde yüzde 9’a yakın çakılarak 3.150 dolara geriledi.