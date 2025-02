Dogecoin (DOGE), son bir aylık süreçte %31 oranında değer kaybeden DOGE, 0,25 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

ABD seçimleri sonrası görülen ralli etkisini yitirirken, kripto piyasasının genel düşüş trendi özellikle memecoin’leri olumsuz etkiledi. Ancak analist Ali Martinez, DOGE’nin hala yeni bir zirve belirleme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

The most critical support zone for #Dogecoin $DOGE is between $0.19 and $0.16. If this level holds, the $3 target remains a strong possibility. pic.twitter.com/VZyqSM2p8U

— Ali (@ali_charts) February 22, 2025