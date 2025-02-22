Dogecoin (DOGE), son bir aylık süreçte %31 oranında değer kaybeden DOGE, 0,25 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

ABD seçimleri sonrası görülen ralli etkisini yitirirken, kripto piyasasının genel düşüş trendi özellikle memecoin’leri olumsuz etkiledi. Ancak analist Ali Martinez, DOGE’nin hala yeni bir zirve belirleme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

The most critical support zone for #Dogecoin $DOGE is between $0.19 and $0.16. If this level holds, the $3 target remains a strong possibility. pic.twitter.com/VZyqSM2p8U — Ali (@ali_charts) February 22, 2025

Kritik Destek Noktası: 0,19 Dolar

Martinez, DOGE’un yükseliş trendini sürdürebilmesi için 0,19 dolar seviyesinde tutunması gerektiğini belirtti. Analist, DOGE’nin yıllardır yükselen bir kanal içinde işlem gördüğünü ve 2014’ten bu yana bu kanalın alt sınırından toparlanarak güçlü ralliler başlattığını vurguluyor.

Martinez, DOGE’de bu tür toparlanmanın son olarak Şubat ayı başındaki piyasa çöküşü sırasında yaşandığına dikkat çekti. Analist, DOGE’nin 0,19 dolar seviyesinde tutunmayı başarması halinde 3 dolar ile 4 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Martinez şunları kaydetti:

“Eğer tarih tekerrür ederse ve Dogecoin 0,19 doların üzerinde kalabilirse, 4 dolara kadar bir yükseliş görebiliriz.”

The only way #Dogecoin $DOGE goes parabolic is if it holds this key support level! pic.twitter.com/TfO83PmWTp — Ali (@ali_charts) February 21, 2025

DOGE ETF’leri ve Piyasa Beklentileri

Dogecoin ekosisteminde son dönemde olumlu gelişmeler de yaşanıyor. ABD’de DOGE spot ETF’si için birden fazla başvuru yapıldı ve uzmanlar, Trump yönetimi altında bu başvuruların onaylanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

Bu beklenti, DOGE için yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) ihtimalini artırırken, analistler yatırımcıları fiyat dalgalanmalarına karşı uyarıyor. Kısa bir süre önce Bybit borsasının hack’lenmesi gibi gelişmelerin memecoin’lerde ani dalgalanmalara yol açabileceği vurgulanıyor.