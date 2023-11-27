Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların piyasa duyarlılığı yükselişe geçti. Piyasa duyarlılığının artmasıyla yatırımcılar, aralarında kripto paraların da yer aldığı da yüksek riskli varlıklara yönelmeye başladı. Dolayısıyla kripto para piyasasında boğa sezonu beklentileri arttı.

Peki Bitcoin, kripto para topluluğunun beklentilerine yanıt verip yeni zirvelere yükselebilecek mi?

Bitcoin (BTC) 2023 yılında harika bir performans gösterdi ve neredeyse %120’nin üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin gelişmeler, yaklaşan blok ödülü yarılanması ve çeşitli faktörler etkili oldu.

Bu süreçte birçok önde gelen analist ve uzman yeni Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerinde bulundu. Bunlardan biri de kripto para analisti Ali Martinez.

Bitcoin’de 35.800 Dolar Direnci

Lider kripto para birimi son birkaç haftada değerini ciddi ölçüde arttırdı ve son bir haftadır da 38.500 dolardaki direnç bölgesini geçmeye çalışıyor. Kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in 50 bin dolara yükselmesini engelleyen en önemli zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Martinez, Bitcoin UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı Endeksi’nin 38.500 dolar seviyesinde sağlam bir direnç olduğunu tespit etti. Ali Martinez, Bitcoin’in 38.500 dolar seviyesini aşması halinde 10.000 dolarlık yükseliş yaşayabileceğine dikkat çekti.

#Bitcoin UTXO Realized Price Distribution (URPD) suggests that $BTC faces stiff resistance at $38,500. But slicing through this barrier could help #BTC advance toward $47,360! pic.twitter.com/HSfvyVNnya — Ali (@ali_charts) November 26, 2023

Öte yandan kripto para piyasasında tüm gözler 2024 yılının Mart-Nisan ayları arasında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasına çevrildi. Bu yarılanmayla birlikte Bitcoin ağındaki blok ödülü yarı yarıya azaltılarak 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Bitcoin (BTC) fiyatı geçmişteki blok ödülü yarılanmalarının ardından astronomik yükselişler yaşadı. BTC fiyatı 2012’deki yarılanmanın ardından 94 kat, 2016’daki yarılanmanın ardından 30 kat ve 2020 yılındaki yarılanmanın ardından 6 kat artış yaşadı.

Analistler ve uzmanlar tarihsel verilerden yola çıkarak BTC fiyatının 2024 yılındaki yarılanmanın ardından da benzer bir performans sergileyebileceğini düşünüyor. Max Keiser, bu kapsamda BTC’nin 2024 yılındaki yarılanmanın ardından 6 katlık bir artış yaşayarak 220.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.