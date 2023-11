Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların piyasa duyarlılığı yükselişe geçti. Piyasa duyarlılığının artmasıyla yatırımcılar, aralarında kripto paraların da yer aldığı da yüksek riskli varlıklara yönelmeye başladı. Dolayısıyla kripto para piyasasında boğa sezonu beklentileri arttı.

Peki Bitcoin, kripto para topluluğunun beklentilerine yanıt verip yeni zirvelere yükselebilecek mi?

Bitcoin (BTC) 2023 yılında harika bir performans gösterdi ve neredeyse %120’nin üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin gelişmeler, yaklaşan blok ödülü yarılanması ve çeşitli faktörler etkili oldu.

Bu süreçte birçok önde gelen analist ve uzman yeni Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerinde bulundu. Bunlardan biri de kripto para analisti Ali Martinez.

Lider kripto para birimi son birkaç haftada değerini ciddi ölçüde arttırdı ve son bir haftadır da 38.500 dolardaki direnç bölgesini geçmeye çalışıyor. Kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin’in 50 bin dolara yükselmesini engelleyen en önemli zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Martinez, Bitcoin UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı Endeksi’nin 38.500 dolar seviyesinde sağlam bir direnç olduğunu tespit etti. Ali Martinez, Bitcoin’in 38.500 dolar seviyesini aşması halinde 10.000 dolarlık yükseliş yaşayabileceğine dikkat çekti.

#Bitcoin UTXO Realized Price Distribution (URPD) suggests that $BTC faces stiff resistance at $38,500. But slicing through this barrier could help #BTC advance toward $47,360! pic.twitter.com/HSfvyVNnya

— Ali (@ali_charts) November 26, 2023