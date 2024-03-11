Popüler kripto para analisti Crypto Rover, Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandıran bir fiyat tahmininde bulundu.

Bitcoin son bir yılı aşkın süreçte kaydettiği yükselişlerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki BTC 2023 yılının Mart ayından bu yana %254 oranında değer kazandı.

Crypto Rover kısa bir süre önce yaptığı Bitcoin fiyat tahminiyle kripto para topluluğunda heyecan yarattı. Crypto Rover, BTC fiyatının önümüzdeki 21 gün içerisinde 100.000 doları aşacağını belirtti.

Tarihsel verilerden yola çıkan Crypto Rover, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesini aştığında genellikle 1.618 Fibonacci seviyesine doğru yola çıktığını belirtti. Bu da Bitcoin için 102.134 dolar seviyesine denk geliyor.

Bu anlamda Crypto Rover, Bitcoin yatırımcılarına sakin olmalarını ve yükselişin tadını çıkarmalarını tavsiye etti.

Crypto Rover’ın bu cesur tahmini, Bitcoin’in 11 Mart’ta 72.700 dolara yükselerek yeni bir zirve belirlemesinin ardından geldi.

Bitcoin Fiyatı ve Geleceği

Bitcoin’in mevcut fiyat performansı Crypto Rover’dan gelen analizi destekler nitelikte. Şu anda 72.500 dolar bandında işlem gören BTC, son 24 saatte değerini %4,30 oranında arttırdı.

Bitcoin son bir aylık zaman diliminde %50,84, son bir yılda ise %254 oranında değer kazandı. Bu da yatırımcıların Bitcoin’e olan güveninin giderek arttığını gösteriyor.

Ağ aktivitesi de Bitcoin’deki yükseliş trendine eşlik ediyor. Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi %83,39 oranında artarak 48,45 milyar dolara ulaştı. Bu da Bitcoin’in hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların tarafından kabul gördüğüne ve benimsendiğine işaret ediyor.

Bu anlamda Bitcoin’in mevcut boğa sezonunda kaç dolarla zirve yapacağı merak ediliyor. Birçok önde gelen analist ve uzman, şimdiye kadar BTC fiyatı için 100.000 dolar ile 250.000 dolar arasında değişen tahminlerde bulundu.

Crypto Rover’ın 100.000 dolarlık Bitcoin fiyatı önümüzdeki 21 gün içerisinde gerçekleşirse, BTC, finans dünyasında itibarını ve konumunu daha da güçlendirebilir. Aynı zamanda Bitcoin’in piyasa dinamiklerinin her zamankinden çok daha güçlü olması da BTC’nin kısa süre içerisinde altı haneli fiyat seviyelerine yükseleceğine dair beklentileri güçlendiriyor.