Analist EAGRAG CRYPTO, XRP için hedef fiyat seviyesini 7,5 dolara yükseltti. Analist XRP’de ilk hedef olarak 1,5 dolar seviyesine işaret ediyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP’nin beyaz üçgen olarak adlandırılan bir boğa formasyonu içerisinde hareket ettiğini ve 1,5 dolar seviyesini aşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Teknik analizde Beyaz Üçgen formasyonu genellikle sert yükselişlerden önce gelen konsolidasyon sürecine işaret olarak yorumlanıyor. EAGRAG CRYPTO, 6,5 dolar ile 7,5 dolar arasındaki kritik bölgenin Fibonacci geri çekilme seviyesi 1.618’e denk geldiğini söyledi. Bu nedenle analist XRP yatırımcılarının bu bölgede kâr alımları gerçekleştireceğini öngörüyor.

EAGRAG CRYPTO’ya göre XRP bir hafta içerisinde Fib 1.618 direncini aşmayı başarırsa orta vadede çift haneli fiyat seviyelerini hedefleyebilir ve Fib 2.414 ve 2.618 seviyelerine ulaşabilir. Analist bu durumun kripto para piyasasındaki momentuma da bağlı olduğunu belirtiyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP Ordusu’na uzun vadede iyimserliklerini korumalarını tavsiye ediyor. Analist, diğer altcoin’lerde elde edilen kârların XRP’ye yönelebileceğini ve dolayısıyla çok ciddi bir sermaye akışı yaşanabileceğini öngörüyor.

XRP’yi “Kara At” yani b”eklenmedik şampiyon” olarak tanımlayan analist, varlığın gelecekteki performansı konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu söyledi.

EAGRAG CRYPTO bu analizinde, potansiyel fiyat hedeflerini belirlemek için teknik göstergeleri kullanıyor.

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