Analist JackTheRippler, SEC ile Ripple arasındaki davanın önümüzdeki ay sonuçlanacağını öngörüyor.

Özet:

Popüler analist, Ekim ayında XRP için Uptober anlatısının gerçekleşeceğine inanıyor. JackTheRippler bu öngörüsünü Ripple ile SEC arasındaki davanın kesin olarak sonuçlanacağı beklentisine ve XRP’nin artan benimsenmesine dayandırıyor.

EAGRAG CRYPTO ise XRP’nin önümüzdeki aylarda 13 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Ancak bu tahminin gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor.

XRP Ordusu Uptober’ı Bekliyor

Ekim ayı, kripto para piyasasında genellikle yükselişlerin yaşandığı bir ay olarak biliniyor. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto paralar geçmiş Ekim aylarında önemli kazançlar kaydetti. Bu nedenle kripto para topluluğu Ekim ayını Uptober olarak adlandırıyor.

JackTheRippler Ekim ayının XRP için olumlu geçeceğine inananıyor. Analist bu düşüncesini çeşitli faktörlere dayandırıyor. Bunlardan ilki SEC ile Ripple arasındaki davanın önümüzdeki ay kesin olarak sonuçlanması ihtimali.

Yaklaşık dört yıldır devam eden dava, geride bıraktığımız Ağustos ayında Yargıç Analisa Torres’in kararıyla sonuçlandı. Torres, Ripple’ın XRP satışlarının perakende yatırımcılara yapılan ikincil piyasa işlemlerinde menkul kıymet teşkil etmediğine hükmetti. Ancak Ripple’a bazı yasaları ihlal ettiği için şirkete 125 milyon dolar ceza verdi.

125 milyon dolarlık ceza, SEC cephesinin başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolarlık cezaya kıyasla oldukça düşük bir miktar. Bu nedenle XRP destekçileri mahkemenin bu kararını bir zafer olarak yorumluyor. Ancak hem Ripple’ın hem de SEC’in kararı 6 Ekim’e kadar temyize götürme hakkı bulunuyor. Analist, SEC’in temyize gitmeyeceğini düşünüyor.

JackTheRippler ayrıca Ekim ayında XRP Ledger (XRPL) üzerinde tokenizasyonun başlayacağını, XRP’nin ABD’de benimsenmesinin artacağını ve dev bankacılık kurumlarının XRP’yi kullanacağını öngörüyor. JackTheRippler bu öngörüleri nedeniyle XRP’nin önümüzdeki ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

XRP 13 Dolara Yükselebilir mi?

EAGRAG CRYPTO adlı bir başka analist ise XRP grafiğinde Nike logosuna benzeyen ilginç bir desen oluştuğunu iddia etti. Analist bu trendin devam etmesi halinde XRP’nin önümüzdeki yıllarda 5,5 dolara yükselebileceğini öngördü.

EAGRAG CRYPTO ayrıca modeldeki patlamanın bu yıl gerçekleşebileceğini ve XRP’nin 13 dolara yükselebileceğini iddia etti. Fakat XRP’nin 13 dolara yükselebilmesi için piyasa değerinin 670 milyar doları aşması gerekiyor. Şu anda piyasa değeri bu seviyeyi aşan tek kripto para Bitcoin. Bu nedenle EAGRAG CRYPTO’nun 13 dolarlık XRP fiyat tahmininin gerçekleşme olasılığı oldukça düşük görünüyor.