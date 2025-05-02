Geçtiğimiz yıl ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanması kripto piyasasında çığır açarken, kripto dostu politikalar ve yumuşayan düzenlemeler, altcoin ETF’leri için de beklentileri artırdı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) masasında 70’in üzerinde kripto ETF başvurusu bulunuyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas, Dubai’deki Token2019 konferansında yaptığı açıklamada, birçok ETF başvurusunun yaz aylarında onaylanabileceğini söyledi.

Balchunas’ın paylaşımına göre, Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi büyük altcoin’leri izleyen spot ETF’lerin borsada işlem görmesi yakın olabilir.

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Tahmin piyasası platformu Polymarket’in verilerine göre, XRP ETF’sinin yıl sonuna kadar onaylanma olasılığı yüzde 79. Ancak son tarih 31 Temmuz olarak ele alındığında bu oran yüzde 42’ye düşüyor.

Ripple, en fazla ETF başvurusu yapan projelerin başında geliyor. Şimdiye kadar yalnızca vadeli işlemlere dayalı ETF’ler için onay alabildi. Spot ürünler için henüz yeşil ışık yakılmadı.

Dogecoin ETF’sinin yıl sonuna kadar onay alma ihtimali yüzde 68 iken, temmuz sonuna kadar onay şansı yüzde 25’in altında kalıyor. Solana için bu oranlar sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 30. Litecoin de benzer bir tablo çiziyor: yıl sonuna kadar yüzde 78, temmuz sonuna kadar yüzde 24.

Kripto yatırımcıları ve kurumsal oyuncular, bu yaz SEC’den çıkacak kararları yakından takip ediyor.