Kripto para analisti Ali Martinez, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla TON yatırımcılarını heyecanlandırdı. Martinez, Toncoin’in (TON) %40’lık yükseliş yaşayarak 11 dolar seviyesini aşmanın eşiğinde olduğunu öngördü.

Ali Martinez TD Sequential göstergesinin TON fiyatında 7,2 dolara kısa vadeli bir düzeltmeye işaret ettiğini ve bu seviyede likidite topladıktan sonra yükselişe geçeceğini söyledi.

TON Coin’in Geleceği

Haberimizin hazırlandığı sırada TON 7,54 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Günlük bazda %6,50’ye varan oranda değer kazanan TON böylelikle 5 Haziran 2024 tarihinde kaydedilen 7,78 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı.

Son 24 saatlik zaman diliminde Toncoin’in (TON) işlem hacmi de %121,91’lik yükselişle 518 milyon dolar seviyesine ulaştı. İşlem hacmindeki artış, yatırımcıların Toncoin’e olan güvenini ve ilgisini gösteriyor.

Analist Ali Martinez TON fiyatının 11 dolara yükseleceğine inanıyor. Analist bu öngörüsünü TD Sequential göstergesi gibi teknik analiz araçlarına dayandırıyor.

Son dönemde Toncoin ağına yönelik ilginin artmasıyla TON fiyatı da kayda değer yükselişler yaşadı. Sonuç olarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar TON’a ilgi göstermeye başladı.

Geçen bıraktığımız hafta birçok analist, TON’un bir hafta içerisinde 8 dolara yükseleceğine dair tahminlerde bulundu. 13 Haziran Perşembe günü itibariyle TON fiyatının bu tahminlere çok yaklaştığını söylemek mümkün.

Toncoin (TON) fiyat tahminleri, yorumları ve geleceğine dair detaylar için “Toncoin (TON) Fiyat Tahminleri: 2024-2030” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.