Piyasa yorumcusu Fred Krueger, ABD’de başarısız bir 200 milyar dolarlık Hazine tahvil ihalesinin dolar çöküşünü tetikleyeceğini ve Bitcoin’in 600.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin için “Hiper Boğa” Senaryo

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken, Krueger son derece çarpıcı bir senaryo ortaya koydu: Ona göre BTC, sadece 90 gün içinde 600 bin dolara tırmanırken, S&P 500 endeksi %50 düşecek.

Krueger, 20 Mayıs’ta X’te paylaştığı 10 maddelik analiz zincirinde, para piyasalarında istikrarın sarsılması, kurumsal Bitcoin benimsemesi ve geleneksel piyasalardan dijital varlıklara kaçışın BTC’yi zirveye taşıyacağını savundu.

💥 THE FINAL RUN: BITCOIN TO $600,000 Timeframe: 90 days — from Monday, July 21, 2025 Starting BTC: $150,000

Ending BTC: $600,000

Final Gold: $10,400

DXY: Collapses from 96 → 68 U.S. 10Y Yield: Spikes to 9.2% before being "frozen" by the Fed SPX: Collapses 50% 1/10 — Fred Krueger (@dotkrueger) May 20, 2025

Geleneksel Piyasalar İçin Felaket Senaryosu

Krueger’ın bu tahmini, Temmuz 2025 sonunda gerçekleşecek 200 milyar dolarlık başarısız Hazine tahvil ihalesiyle ABD finansal istikrarının bozulmasına dayanıyor. Ona göre, ABD tahvillerine talebin düşmesi, Fed’i acil müdahalelere zorlayacak ve dolara olan güven sarsılacak.

Birkaç hafta içinde, Çin ve Rusya öncülüğündeki BRICS ülkeleri altına dayalı küresel bir ödeme sistemi açıklayacak ve bu adım doların hakimiyetini hızla zayıflatacak. Bu süreçte Bitcoin 180.000 dolara kadar yükselecek.

Ağustos ayında ise Krueger, ABD’de büyük bir emeklilik fonunun ödemeleri durdurmak zorunda kalacağını, bunun Fed’i faizlerde üst sınır (yield cap control) uygulamaya zorlayacağını, faizlerin %6,5’te sabitleneceğini, ancak doların serbest düşüşe geçeceğini öne sürüyor. Aynı dönemde Nijerya, Türkiye ve Venezuela gibi ülkelerin döviz rezervlerini Bitcoin’e kaydırmaya başlamasıyla BTC 265.000 doları, altın ise 6.700 doları görebilir.

En çarpıcı aşama Eylül’de yaşanacak. Krueger, Apple, Tesla ve Google gibi ABD’li devlerin devasa Bitcoin alımlarını açıklayacağını, örneğin Apple’ın Nisan’dan bu yana 200.000 BTC topladığını iddia ediyor. Bu noktada Bitcoin’in fiyatı 460.000 dolara çıkabilir.

Ek olarak, IMF’nin tarihi bir adım atıp Bitcoin’i %50, altını %30 ve diğer varlıkları %20 oranında içeren yeni bir küresel rezerv sepeti açıklayacağını öne sürüyor.

Ekim başında ise ABD hükümetinin acil bir “Yeni Bretton Woods” zirvesi düzenleyeceğini ve doları kısmen BTC ve altınla destekleyecek şekilde yeniden yapılandıracağını söylüyor. Krueger, bu makro fırtınada Bitcoin’in 600.000 dolara, altının 10.400 dolara çıkacağını, S&P 500’ün ise değerinin yarısını kaybedeceğini iddia ediyor.

Temel Görünüm Güçlü

Krueger’ın tahminleri “finansal bir kurgu” gibi dursa da, Bitcoin son dönemde benzer bir direnç ve boğa ivmesi gösterdi. Haberin yazıldığı anda BTC 106.500 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

BTC, aylık bazda %23,1; yıllık bazda ise %51,6 yükseldi. Bu güçlenmede en önemli etkenler kurumsal talep ve arzın kısıtlı olması. ABD’de spot Bitcoin ETF’leri son 10 günün 8’inde pozitif giriş kaydetti, Mayıs başından bu yana toplam giriş 3,3 milyar doları buldu. MicroStrategy ve Metaplanet’in de aralarında bulunduğu şirketler, yaklaşık 850 milyon dolarlık yeni BTC alımı açıkladı.