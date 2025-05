Piyasa yorumcusu Fred Krueger, ABD’de başarısız bir 200 milyar dolarlık Hazine tahvil ihalesinin dolar çöküşünü tetikleyeceğini ve Bitcoin’in 600.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken, Krueger son derece çarpıcı bir senaryo ortaya koydu: Ona göre BTC, sadece 90 gün içinde 600 bin dolara tırmanırken, S&P 500 endeksi %50 düşecek.

Krueger, 20 Mayıs’ta X’te paylaştığı 10 maddelik analiz zincirinde, para piyasalarında istikrarın sarsılması, kurumsal Bitcoin benimsemesi ve geleneksel piyasalardan dijital varlıklara kaçışın BTC’yi zirveye taşıyacağını savundu.

💥 THE FINAL RUN: BITCOIN TO $600,000

Timeframe: 90 days — from Monday, July 21, 2025

Starting BTC: $150,000

Ending BTC: $600,000

Final Gold: $10,400

DXY: Collapses from 96 → 68

U.S. 10Y Yield: Spikes to 9.2% before being "frozen" by the Fed

SPX: Collapses 50%

