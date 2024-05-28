Kripto para analisti EAGRAG CRYPTO, şu anki fiyatlardan XRP satmanın Apple, Amazon, Google ve Tesla hisselerini ilk günlerinde satmak gibi olduğunu ve bunun bir hata olacağını söyledi.

Kripto para piyasasındaki boğa sezonu devam ediyor. Ancak XRP şu ana kadar piyasadaki yükselişlere cevap vermekte zorlandı.

Uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynayan XRP’nin potansiyeline inanan yatırımcılar bu nedenle hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancak önde gelen analistler ve uzmanlar, XRP’nin geleceği konusunda oldukça heyecanlı.

XRP yatırımcılarının yakından takip ettiği analist EAGRAG CRYPTO, son paylaşımında ilginç bir benzetme yaptı. Analist, XRP yatırımcılarına Apple, Amazon, Google ve Tesla gibi teknoloji devlerinin hisse senetlerinin tarihsel performansını incelemeye davet etti.

Şu An XRP Satmak, 0,50 Dolardan FAANG Hisselerini Satmak Gibi

EAGRAG CRYPTO, 1989 yılında Apple’ın AAPL hissesini 0,50 dolardan kişileri hatırlattı. Apple hisseleri 2024 yılının Mayıs ayı itibariyle 189,98 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu da Apple hisselerinin geride bıraktığımız 35 yılda %37.500’lük devasa yükselişler yaşadığı anlamına geliyor.

Telegaon gibi fiyat tahmin platformları, XRP fiyatının 2050 yılına kadar 105,27 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

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Analist, Google hisselerinin 2006 yılında 11 dolar seviyesinde alınıp satıldığını, günümüzde ise 176,33 dolardan işlem gördüğünü söyledi. EAGRAG CRYPTO, 13 yıl önce 2,5 dolardan işlem gören Tesla hisselerinin günümüzde 179,24 dolara yükseldiğini söyledi.

Bu nedenle güncel fiyatlardan XRP satmak isteyen yatırımcılara, gelecekte yaşayacakları pişmanlığı düşünmelerini istedi. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin de yıllar içerisinde benzer bir performans sergileyebileceğini düşünüyor.

Analist, XRP’nin mevcut boğa sezonunda 27 dolara, uzun vadede ise 90 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. EAGRAG CRYPTO’nun XRP’yi FAANG hisselerine benzetmesi, geçmişte farklı analistler tarafından da gündeme getirildi.

“Understanding Crypto” kitabının ünlü yazarı Panos Mekras da geçmişte XRP’nin potansiyeli konusunda benzer görüşlerini dile getirmişti.