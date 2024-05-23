Küresel piyasalarda önemli gelişmeler yaşanırken altın, gümüş ve kripto paralar büyük bir boğa sezonunun eşiğinde gibi görünüyor.

Popüler analist Michaël van de Poppe, 22 Mayıs’ta X platformunda yaptığı paylaşımda, kripto paraların, altının ve gümüşün değerlenmelerinin hisse senetlerine kıyasla daha düşük olduğuna vurgu yaptı. Analist, bu varlıkların büyük bir boğa sezonunun eşiğinde olduğunu söyledi.

Michaël van de Poppe, takipçilerine hala ucuzken bu değerli varlıklara yönelmelerini tavsiye etti. Analist, bu varlıklarda boğa sezonunun her an başlayabileceğini düşünüyor.

Altın ve Gümüş Fiyatları

Güncel verilere göre 23 Mayıs Perşembe günü itibariyle altın ons başına 2.367 dolardan işlem görüyor. Altın günlük bazda %0,75 ve haftalık bazda %0,83 oranlarında değer kaybetse aylık bazda %2,85 oranında artış gösteriyor.

Öte yandan gümüş ise ons başına 30,68 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,25 oranında değer kaybeden gümüş, haftalık bazda %4 ve aylık bazda ise %13,72 oranında değer kazandı.

Bitcoin ve Diğer Kripto Paralar

Michaël van de Poppe Bitcoin’de konsolidasyon sürecinin devam ettiğini ve 68 dolar seviyesini test ettikten sonra yükseliş trendine devam edeceğini öngördü. Michaël van de Poppe, Bitcoin’de trendin açık bir şekilde yukarı yönlü olduğunu söyledi.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin (BTC) son 24 saatte %0,3 oranında değer kaybetti ve 69.841 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altcoin’lerin Geleceği

Michaël van de Poppe, altcoin’lerin, özellikle de Ethereum’un (ETH) değerlemesinin, çok düşük olduğunu ve çoğu altcoin’in Bitcoin paritesinde %70 oranında değer kaybettiğini söyledi. Analist bu nedenle altcoin’lerin önümüzdeki aylarda daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyor.

Michaël van de Poppe bu nedenle yatırımcılara portföylerinde altın, gümüş ve kripto paralara yer vermelerini tavsiye etti. van de Poppe, bu varlıkların çok büyük bir boğa döngüsünün eşiğinde olduğuna inanıyor.