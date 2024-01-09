Cardano’daki (ADA) fiyat hareketlilikleri, 2018-2020 yılları arasındaki formasyonu anımsatıyor.

Cardano (ADA) 2023 yılında yaşadığı kayda değer yükselişin ardından son birkaç haftada yönünü aşağıya çevirdi. Son bir aylık zaman diliminde %20 oranında değer kaybeden ADA’nın böylelikle yıllık bazda yaşadığı yükseliş %61’e geriledi.

Önde gelen analistler ve uzmanlara göre ADA yeni bir yükseliş trendine başlamadan önce konsolidasyon sürecine girebileceğine inanıyor.

Cardano (ADA) Yükselir mi?

Kripto para analisti Ali Martinez, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Cardano (ADA) tahminine yer verdi. Ali Martinez, ADA’daki mevcut trendin, 2018 ve 2020 yılları arasındaki trende benzediği görüşünde. Ali Martinez, tarih tekerrür ederse ADA’nın Nisan ayına kadar konsolidasyon sürecine girebileceğine inanıyor. Analiste göre bu konsolidasyon süreci, Cardano’da (ADA) yükseliş trendinin yeniden başlaması için çok önemli bir zemin oluşturabilir.

Ali Martinez konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Şimdiye kadar Cardano fiyat hareketi 2018-2020 modelini yansıtıyor! Bu trendin devam etmesi, ADA’nın Nisan ayına kadar mevcut seviyeleri etrafında konsolide olmasıyla sonuçlanabilir ve boğa koşusu için zemin hazırlayabilir.

Martinez’in bu tahmininin aksine bir diğer kripto para analisti Kaptan Faibik ise ADA grafiğinde yükselişe işaret eden bir flama formasyonu oluştuğuna dair bir paylaşım yaptı. Kaptan Faibik bu formasyondan yola çıkarak ADA fiyatının ay sonuna kadar 0,80 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Cardano Ağındaki DeFi ve NFT Faaliyetlerindeki Canlanma

Cardano ağında 2024 yılının ilk günlerinde dolaşımdaki arzın %64,94’üne denk gelen 22,76 milyar ADA’nın 3.064 stake havuzunda kilitlendiği görülüyor. Cardano’nun ağ aktivitesindeki artış, projeler üzerinden de okunabilir. Veriler, ağ aktivitesindeki büyümenin önemli bir kısmını kredi protokolü Indigo ve zincir üstü borsa Minswap’in oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan DeFiLlama’ya göre şu anda Cardano ağındaki toplam kilitli değer de (TVL) 357,2 milyon dolar seviyesinde. Cardano’da son 24 saatteki işlem hacmi ise 7,78 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son olarak Cardano ağındaki NFT işlem hacmi de son dönemde %60 oranında artarak 9 milyon dolara yükseldi.