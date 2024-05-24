0,44 dolar seviyesindeki yükselen alt trendi çizgisi, 2020 yılının ortasından bu yana XRP için güçlü bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviye, XRP’nin yükseliş eğilimini korumasında kilit rol oynuyor.

Analiste göre XRP’de 0,6 dolar direncinin geçilmesi, XRP’nin 2,20 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir.

XRP’de Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek seviyeleri, piyasa dalgalanmaları sırasında fiyat hareketlerine taban oluşturan kritik eşiklerdir. Bu bağlamda, 0,44 dolar seviyesindeki yükselen trend çizgisi, XRP’nin değerini sürekli olarak destekleyerek, yükseliş eğilimini pekiştirmiştir.

Öte yandan direnç seviyeleri ise varlığın fiyatının yükseliş trendini sürdürebilmesi için aşılması gereken güçlü engellerdir. XRP’de alçalan üst trend çizgisi, 0,60 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu gösteriyor. Ayrıca XRP’de 2021 ve 2022 yıllarındaki ulaşılan 1 dolar seviyesi önemli bir yatay direnç bölgesi.

XRP şu anda 0,53 dolar bandında işlem görüyor. XRP’de 0,60 dolar direncinin geçilmesiyle, varlığın fiyatı %263’lük yükselişle 2,20 dolar seviyesine ulaşabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi, XRP’nin son olarak 2021 yılında kaydettiği 1,98 dolar seviyesini aşması anlamına geliyor.

XRP’nin Geleceği ve Fiyat Tahminleri

Spot Ethereum ETF’lerinin ardından şimdi de XRP ETF’lerinin başlatılabileceğine dair söylentiler XRP topluluğunda heyecan yaratıyor. Analist Captain Faibik, bu gelişmenin XRP fiyatında önemli bir hareketi tetikleyebileceğini belirtiyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere 25 yıllık tecrübeye sahip analist JT, XRP’de Kasım ayı öncesinde kritik bir kırılım yaşanabileceğini öngörüyor. JT bu kırılımın XRP için büyük bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bir diğer analist EAGRAG CRYPTO ise XRP için sırasıyla 1,96 dolar, 15 dolar ve 66 dolar hedeflerini paylaştı.