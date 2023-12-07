Bazı önde gelen analistler, XRP’nin 2023 yılı sonlanmadan 0,75 doların üzerine yükselebileceğini tahmin ediyor.

Özet:

Bazı analistler XRP’nin 2023 yılı sonlanmadan önce 0,75 dolara, kısa vadede ise 0,80 doların üzerine yükseleceğini iddia ediyor.

Yükseliş tahminlerine rağmen XRP’nin uzun bir süredir 0,60 ile 0,65 dolar aralığında işlem görmesi, kısa vadede XRP’nin fiyat düzeltmesine gidebileceğine dair endişelere yol açtı.

Zincir üstü veriler, XRP işlemlerinde ve yeni hesap aktivasyonlarında düşüş yaşandığını gösteriyor. Dolayısıyla bu, XRP’deki yükseliş trendinin güç kaybettiğini gösteriyor.

Ripple (XRP) Yıl Sonlanmadan %30 Yükselebilir mi?

Ripple (XRP) fiyatı 2023 yılında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimlerinin gerisinde kaldı. XRP şu anda 0,60 ile 0,65 dolar aralığında konsolide oluyor. Ancak yine de bazı analistler, XRP’nin 2023 yılının kalan kısmında yükselişe geçebileceğine dair umutlarını koruyor.

Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO, “Duyarlılık Durumu” grafiği yayınladı. Bu kapsamda EAGRAG CRYPTO XRP fiyatının yılbaşına kadar 0,75 dolara yükselebileceğini tahmin etti. EAGRAG CRYPTO konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

XRP Ordusu sabretmeye devam edin. Çok daha yüksek fiyat seviyelerine doğru küçük çaplı bir yolculuktayız.

Bir diğer kripto para analisti Dark Defender da daha önce yaptığı XRP fiyat tahmininde varlığın Aralık ayı başında 0,88 dolara yükseleceğini tahmin etmişti. Ancak Dark Defender bu öngörüsünde başarısız oldu. Dark Defender şimdi ise XRP’nin Aralık ayında 0,80 dolara, 2024 yılının Ocak ayında ise 1 dolara yükseleceğine inanıyor.

Bununla birlikte XRP’ye yönelik olumsuz fiyat tahminleri de yok değil. YouTube kanalı CryptoTV kısa bir süre önce yaptığı fiyat tahmininde XRP’nin 0,60 dolara yükselebileceğini ifade etti. Bazı zincir üstü metrikler de XRP’de ağ aktivitesinin 7 Aralık’ta 600.000’e gerilediğini bildirdi. Bu, Aralık ayının başında 1,5 milyon seviyesindeydi.