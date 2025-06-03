ABD’de kripto para yatırımı tarihinde bir dönüm noktası yaşanıyor. Finansal hizmetler şirketi River’ın Mayıs sonunda yayımladığı rapora göre, Amerikalıların Bitcoin sahipliği artık altın sahipliğini geride bıraktı. Yaklaşık 49,6 milyon Amerikalı Bitcoin tutarken, altın sahipliği bu rakamın gerisinde kalıyor.

Bu değişim sadece bir istatistik değil; aynı zamanda ABD’de servetin nasıl saklandığı ve büyütüldüğü konusundaki paradigmanın kaydığını gösteriyor. Özellikle 401(k) emeklilik planlarının Bitcoin’e açılmasıyla bu trendin ivme kazanması bekleniyor.

Bitcoin, Altını Geride Bıraktı

Rapora göre, ABD nüfusunun yaklaşık %15’i artık Bitcoin sahibi. Bu oran, uzun yıllardır güvenli liman olarak görülen altının gerisinde kalmasıyla dikkat çekiyor. Altına ilişkin tam sahiplik verisi paylaşılmasa da grafikler Bitcoin’in ön plana çıktığını gösteriyor.

Ancak bazı detaylar bu tabloyu etkileyebilir. Örneğin, milyonlarca Amerikalının sahip olduğu altın takılar bu analizde yer almıyor olabilir. Eğer dahil edilirse, altın sahipliği oranı artabilir ve fark daralabilir.

Yine de Bitcoin’in sadece 15 yıl içinde 49,6 milyon kullanıcıya ulaşması, onun yükseliş hızını ve piyasa üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Altın binlerce yılda elde ettiği konumu Bitcoin, sadece on yılda tehdit etmeye başlamış durumda.

401(k) Planlarıyla Gelecek Büyüme

Bitcoin’in ABD’deki yaygınlığı %15 seviyesinde olsa da bu oranın hızla artması mümkün. Özellikle 401(k) emeklilik planlarında bulunan 8,9 trilyon dolarlık dev fonun kademeli olarak Bitcoin’e yönelmesi, kripto pazarında büyük bir kırılma yaratabilir.

Kripto platformu Swan, bazı düzenleyici engellerin hafiflemeye başladığını ve 401(k) sağlayıcılarının Bitcoin tahsisine daha açık hale geldiğini belirtiyor. Sadece %1’lik bir yönlendirme bile 89 milyar dolar anlamına geliyor ki bu da Bitcoin gibi sınırlı arzlı bir varlık için önemli bir etkidir.

Tabii ki, bu tür planlara geçiş tüm sağlayıcılar tarafından hemen benimsenmeyecek. Volatilite ve yasal belirsizlikler hâlâ önemli faktörler. Ancak yol açılıyor ve erişim kolaylaştıkça Bitcoin’in ABD finansal sistemindeki yeri daha da sağlamlaşabilir.

Bitcoin’in altından daha fazla Amerikalı tarafından tutuluyor olması, sadece bir kıyas değil, aynı zamanda kripto varlıkların artık ana akım yatırım aracı haline geldiğinin bir işareti. 401(k) planlarıyla desteklenen potansiyel büyüme göz önüne alındığında, Bitcoin’in ABD finans sistemindeki etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da derinleşmesi bekleniyor. Piyasalar bu dönüşümü dikkatle izliyor.