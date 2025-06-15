Kripto para sektörünün popüler isimlerinden Digital Asset Investor, 15 Haziran 2025’te yaptığı bir paylaşımla XRP topluluğunda yankı uyandırdı. Paylaşımda, Amazon ile XRP arasında 2015’ten bu yana süregelen ancak henüz açıklanmayan bir ortaklık olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia, herhangi bir resmi belge ya da doğrulama içermiyor.

Amazon’un 5 Milyar XRP Tuttuğu İddiası

Söz konusu paylaşımda, Amazon’un yaklaşık 5 milyar XRP’ye sahip olduğu ve bu varlıkların hâlen kilitli durumda olduğu belirtiliyor. Bu ortaklığın halka açıklanmayışının nedeni olarak ise XRP’nin değerini erken artırarak kullanım öncesi spekülatif dalgalanmalara yol açmamak gösteriliyor.

Yazıda ayrıca, ortaklığın kamuoyuna duyurulmasının XRP fiyatında sert yükselişler yaratabileceği ve bu nedenle stratejik olarak ertelendiği savunuluyor.

“Büyük Oyuncular Ucuza Birikim Yapıyor” İddiası

Metnin ikinci kısmı, XRP fiyatının geçmiş gelişmelere yeterince tepki vermemesinin sebebini “henüz geniş çapta kullanım alanına sahip olmamasına” bağlıyor. Ancak kullanım örnekleri hayata geçtiğinde fiyatın hızla yükselebileceği belirtiliyor.

Yazar, potansiyel büyük yatırımcıların düşük fiyattan XRP biriktirmeleri için zaman kazandıklarını ve bu sebeple olası duyuruların geciktirildiğini iddia ediyor.

Ne Ripple Ne Amazon’dan Resmi Açıklama Var

Tüm bu iddialar şu anda yalnızca topluluk kaynaklı spekülasyonlara dayanıyor. Ne Ripple ne de Amazon tarafından bu ortaklıkla ilgili resmi bir doğrulama yapılmış değil. Ayrıca paylaşılan belge, herhangi bir dış kaynak ya da somut delil içermiyor.

Paylaşımı yapan kişi de iddiaya yalnızca “Ya gerçekse???” ifadesiyle eşlik etmiş ve yorumda bulunmamış.

Sonuç olarak XRP yatırımcıları için bu iddia heyecan verici olabilir, ancak şu an için resmi bir geçerliliği yok. Kripto para piyasasında bu tür söylentiler geçmişte de sıkça görülmüş olsa da yatırımcıların belgeye dayanmayan iddiaları temkinle karşılaması gerekiyor. Gerçek olması hâlinde XRP’nin değerine büyük katkı sağlayabilecek bu tür bir ortaklık, şimdilik yalnızca bir teori olmaktan öteye gitmiyor.