Amazon, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın rakiplerinden Anthropic’e 4 milyar dolara varan stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu.

E-ticaret devi Amazon bu hamlesiyle yapay zeka alanındaki girişimlerine bir yenisini daha ekledi.

Anthropic, OpenAI’ın eski yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka tabanlı teknoloji girişimi. Amazon, yaptığı bu yatırımla birlikte yapay zeka alanında Microsoft, Meta (eski adıyla Facebook), Google ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle doğrudan rekabete girdi.

Amazon Yapay Zeka Teknolojisine Yöneliyor

Amazon bu yatırımı birkaç farklı adımda gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre Amazon ilk olarak Anthropic’e 1,25 milyar dolar yatırım yapacak ve şirketin hisselerinin bir kısmını alacak. Bununla birlikte Amazon, Anthropic’e yaptığı yatırım miktarını kademeli bir şekide 4 milyar dolara yükseltme hakkını saklı tutuyor.

Anthropic, Claude 2 adlı yapay zeka tabanlı botu aracılığıyla OpenAI’ın ChatGPT’siyle rekabet içerisinde. Amazon bu yatırımla, yapay zeka şirketleri arasındaki rekabete dahil oldu.

Amazon’un bu yatırımı yalnızca bir şirketi finansal olarak desteklemekle ilgili değil. Amazon, Anthropic’e yaptığı yatırımla birlikte yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesini de teşvik etmeyi hedefliyor. Öte yandan bu ortaklıkla birlikte Anthropic’in yapay zeka teknolojisini Amazon Web Services (AWS) müşterilerinin kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayrıca Amazon Web Services (AWS) da Anthropic’in ana bulut sağlayıcısı olacak. İşbirliği kapsamında Amazon Web Services (AWS), Trainium ve Inferentia çipleri başta olmak üzere gelişmiş bilgi işlem altyapısına erişim sağlayarak model eğitimi ve dağıtım yetenekleriyle Anthropic’e katkı sağlayacak.

Halihazırda birçok önde gelen şirket, Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka çözümlerinden yararlanıyor. Bu şirketlere örnek olarak LexisNexis Legal & Professional, Bridgewater Associates ve Lonely Planet gösterilebilir.

Yapay Zeka Alanında Rekabet Kızışıyor

Amazon’un Anthropic’e yaptığı bu yatırım şirketin yapay zeka alanında kızışan rekabete kayıtsız kalamadığını gösteriyor. Zira son dönemde Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Google ise yapay zeka alanında önemli gelişmelere öncülük etti. Hal böyle olunca Amazon da bu alanda var olabilmek için kolları sıvadı.

Amazon ve Anthropic, yapay zeka teknolojilerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve dağıtılması konusunda ortak bir vizyonda buluşuyor.