Bu yazımızda popüler kripto para projelerinden AltLayer’a ve ALT coin’e yakından bakacağız.

Token Ekonomisi

Token Adı: ALT

ALT Token Türü: ERC-20, BEP-20

ERC-20, BEP-20 Dolaşımdaki Arzı: 1.626.041.665

1.626.041.665 Toplam Arz: 10.000.000.000

AltLayer Coin (ALT) Nedir?

Singapur merkezli AltLayer, rollup’lar için açık ve merkeziyetsiz bir protokoldür. AltLayer’ın protokolü, Restaked Rollup’lar adı verilen yenilikçi bir konseptle OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack vb. gibi rollup’lara geliştirilmiş güvenlik, merkeziyetsizlik, birlikte çalışabilirlik ve kripto-ekonomik hızlı kesinlik sağlar.

AltLayer bunu gerçekleştirmek için EigenLayer’ın yeniden staking mekanizmasını kullanıyor. AltLayer’ın token’ı ALT coin ise şu işlevler için kullanılıyor:

Ekonomik Teminat: ALT token, yeniden stake edilen varlıklarla birlikte ekonomik stake sağlamak için kullanılır. Kötü niyetli davranış tespit edildiğinde bu stake devre dışı bırakılabilir.

ALT token, yeniden stake edilen varlıklarla birlikte ekonomik stake sağlamak için kullanılır. Kötü niyetli davranış tespit edildiğinde bu stake devre dışı bırakılabilir. Yönetişim: ALT token sahipleri, protokolün geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgili kararlarda söz sahibidir.

ALT token sahipleri, protokolün geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgili kararlarda söz sahibidir. Protokol Teşvikleri: AltLayer ekosistemindeki operatörler, sundukları hizmetler için ALT token ödülleri kazanır.

AltLayer ekosistemindeki operatörler, sundukları hizmetler için ALT token ödülleri kazanır. Protokol Ücretleri: Ağ katılımcıları, yaptıkları işlemlerin ücretlerini ALT coin ile öder.

AltLayer protokolünün temel ürünleri şu şekilde:

VITAL: Operatörler, blokları ve rollup sıralayıcı tarafından taahhüt edilen durumları doğrular ve gerektiğinde dolandırıcılık itirazları yapar.

Operatörler, blokları ve rollup sıralayıcı tarafından taahhüt edilen durumları doğrular ve gerektiğinde dolandırıcılık itirazları yapar. MACH: Operatörler, Ethereum tabanlı varlıkları yeniden stake ederek rollup’ların durumunu destekler ve rollup’lara daha hızlı kesinlik sağlar.

Operatörler, Ethereum tabanlı varlıkları yeniden stake ederek rollup’ların durumunu destekler ve rollup’lara daha hızlı kesinlik sağlar. SQUAD: Merkeziyetsiz sıralama sunar ve kısa vadeli canlılık sorunları, kötü niyetli MEV’ler ve tek bir sıralayıcı ile çalışan rollup’larla ilgili diğer sorunları çözer.

Merkeziyetsiz sıralama sunar ve kısa vadeli canlılık sorunları, kötü niyetli MEV’ler ve tek bir sıralayıcı ile çalışan rollup’larla ilgili diğer sorunları çözer.

2024’ün ilk çeyreğinde, Arbitrum Orbit ile Celestia, Espresso ve EigenDA entegrasyonlarının test ağları başlatıldı. Aynı zamanda, OP Stack ile EigenDA ve Avail entegrasyonlarının test ağları da devreye alındı. ZK Stack desteği sağlanarak OP Stack ile VITAL ve MACH test ağları başlatıldı. Ayrıca, TGE ve Season 1 Airdrop başarıyla tamamlandı.

AltLayer Coin (ALT) Geleceği

AltLayer, blockchain dünyasında yenilikçi çözümleriyle öne çıkan bir firma olarak dikkat çekiyor. Şirket, sunduğu yüksek güvenlikli ve ölçeklenebilir çözümlerle metaverse projeleri, blockchain tabanlı oyunlar ve NFT’ler gibi çeşitli alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Series A finansmanı ile büyümeye devam eden AltLayer, gelecek vaat eden projeleri ve stratejileri ile blockchain ekosisteminde önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

AltLayer Yol Haritası Özeti

2024 İlk Çeyrek:

Arbitrum Orbit ile Celestia, Espresso ve EigenDA entegrasyonunun test ağının başlatılması

Op Stack ile EigenDA ve Avail entegrasyonunun test ağının başlatılması

ZK Stack desteğinin sağlanması

VITAL ve MACH için OP Stack desteğiyle test ağının başlatılması

TGE’nin gerçekleştirilmesi

Season 1 Airdrop’un tamamlanması

2024 İkinci Çeyrek:

Polygon CDK’nın alt DAs ile entegrasyonunun test ağının başlatılması

VITAL ve MACH’ın OP Stack desteğiyle birlikte ana ağının başlatılması ve EigenLayer AVS ana ağı ile entegrasyon

Restaked rollup’lar için ALT staking’in başlatılması

VITAL ve MACH’ın Arbitrum Orbit desteğiyle test ağının başlatılması

2024 Üçüncü Çeyrek:

Non-EVM rollup’lar için destek sağlanması

VITAL ve MACH’ın Arbitrum Orbit desteğiyle ana ağının başlatılması ve EigenLayer AVS ana ağı ile entegrasyon

AltLayer Coin (ALT) Yorumları

AltLayer, EigenLayer’ın restaking sistemi ile rollup’ların güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini artıran yenilikçi Restaked Rollups konseptini tanıtıyor. Mimarisi, merkeziyetsiz doğrulama için VITAL, hızlı kesinlik için MACH ve merkeziyetsiz sıralama için SQUAD gibi hizmetler içeriyor.

Kodsuz Rollups-as-a-Service platformu ile geliştiricilerin çeşitli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş rollup’lar oluşturmasını destekliyor. ALT token’ın lansmanı ve stratejik airdrop’lar, topluluk katılımını teşvik ediyor ve ekosistem büyümesini sağlıyor, böylece AltLayer’ı merkeziyetsiz blockchain alanında kilit bir oyuncu haline getiriyor.

AltLayer Coin (ALT) Nasıl Satın Alınır?

AltLayer Coin (ALT) nedir konusunun yanı sıra ALT nasıl alınır konusuna da değinelim. ALT token satın almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Borsa Hesabı Açın: ALT tokenlerini destekleyen bir kripto para borsasında hesap açmanız gerekiyor. Aşağıda listelenen borsalardan birini seçebilirsiniz. Hesabınızı Doğrulayın: Hesap açma işlemini tamamladıktan sonra, kimlik doğrulama adımlarını takip edin. Para Yatırın: Hesabınıza para yatırın. Çoğu borsa, banka transferi, kredi kartı veya diğer kripto paralar ile para yatırma seçenekleri sunar. ALT Satın Alın: Hesabınıza para yatırdıktan sonra, ALT/USDT işlem çiftini seçerek AltLayer Coin (ALT) satın alabilirsiniz.

AltLayer’ın coin’i ALT’ı listeleyen borsalar şu şekilde: Binance, Bitget, BitVenus, WhiteBIT ve Bybit.