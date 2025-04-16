Google Finance verilerine göre, altın fiyatı 16 Nisan 2025 itibarıyla 3.300 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sert yükseliş, özellikle altın yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Altın yanlısı ünlü ekonomist Peter Schiff, bu gelişme sonrası Bitcoin’in geleceğini sorgulayan açıklamalarda bulundu. Schiff, yatırımcılara ellerindeki tüm Bitcoin’leri satmalarını ve yerine altın madenciliği hisseleri almalarını tavsiye etti.

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Altın Yükseliyor, Bitcoin Geriliyor

Nisan ayının başında altın fiyatı 3.114 dolar seviyesindeydi. Ayın ikinci günü bu rakam 3.132 dolara yükseldi. Ancak 3-7 Nisan tarihleri arasında 3.131 dolardan 2.980 dolara kadar bir düzeltme yaşandı. Bu düşüş, Başkan Trump’ın uygulamaya koyduğu agresif gümrük tarifeleriyle başlayan küresel piyasa belirsizliğine denk geldi. Trump, ardından bu tarifeleri 90 günlüğüne Çin hariç ülkelere askıya aldı.

8 Nisan’da altın fiyatlarında alıcı ve satıcıların mücadelesiyle uzun bacaklı doji mum formasyonu oluştu. Ancak 9 Nisan itibarıyla trend yön değiştirdi ve piyasada güçlü bir yükseliş başladı. 9-11 Nisan tarihleri arasında altın fiyatı %8,52 arttı.

Bugün güne 3.230 dolar seviyesinde başlayan altın, şu an 3.296 dolara kadar yükseldi. Piyasa güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor.

Öte yandan, Bitcoin (BTC) fiyatı 83.380 doların altına gerileyerek son 24 saatte %2,6 düşüş yaşadı. BTC, bu ayın zirvesinden %5,87 ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.000 dolardan %23,53 aşağıda işlem görüyor.

2025’in ilk çeyreğinde Bitcoin %11,7 değer kaybederken, geçen yılın aynı döneminde bu oran %68,7 artış şeklindeydi.

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Schiff: Bitcoin Sat, Altın Madenciliği Hissesi Al

Bitcoin karşıtlığıyla tanınan Peter Schiff, yatırımcılara net bir çağrıda bulundu:

“Bitcoin’den çıkın, altın madenciliği şirketlerine yönelin.”

Yahoo Finance verilerine göre, altın madenciliği ve işleme sektöründeki şirketler son 30 günde ortalama %16,69 oranında yükseldi. Sektörün yıl başından bugüne getirisi %47,16, son bir yıldaki getirisi ise %60,29.

Öne çıkan şirket getirileri şöyle:

Newmont Corp: +%46,64

AngloGold Ashanti: +%89,90

Royal Gold Inc: +%40,31

Coeur Mining: +%6,64

Seabridge Gold: +%9,20

Caledonia Mining: +%44

Idaho Strategic Resources: +%78,41

Schiff’ten MicroStrategy’ye Gönderme

2024 Aralık ayında Bitcoin zirvedeyken, MicroStrategy kurucu ortağı Michael Saylor, büyük ABD teknoloji şirketlerine Bitcoin biriktirme stratejisini benimsemeleri çağrısında bulunmuştu.

Bugün itibarıyla MicroStrategy, elinde 528.185 BTC ile en fazla Bitcoin tutan halka açık şirket konumunda. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 44 milyar dolar.

Peter Schiff, bu stratejiyi sert şekilde eleştirerek, daha önce Bitcoin’in 10.000 dolara kadar düşebileceğini öne sürmüştü.

MicroStrategy 2025’te Teknoloji Hisselerini Solladı

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, MicroStrategy’nin 2025 yılında ABD teknoloji hisselerine göre çok daha iyi performans gösterdiğini vurguladı. Şirketin hissesi:

Son 1 yılda: %147,78, yıl başından bu yana: %7,29 ve son 30 günde: %5,59 oranında değer kazandı. Buna süreçte, ABD teknoloji sektörü aynı dönemde yalnızca %6,82 yükseldi ve yıl başından bu yana performansı %14,56’lık düşüş kaydetti.

Sonuç olarak altın, güçlü yükselişini sürdürerek tarihi zirveye ulaşırken, Bitcoin son haftalarda baskı altında. Peter Schiff gibi isimler bu fırsatı kullanarak yatırımcıları altına yönlendirmeye çalışıyor. Ancak MicroStrategy gibi şirketler için bu yıl henüz işler pek de kötü gitmiyor.