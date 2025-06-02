Kripto piyasasında bu boğa döngüsünde önceki yıllardan farklı dinamikler yaşanırken, özellikle altcoin yatırımcıları için hâlâ umut olduğu düşünülüyor. Bitcoin’in (BTC) son bir yükseliş ayağını gerçekleştirmesi beklenirken, analistler bunun altcoin sezonunu da tetikleyebileceğini belirtiyor.

Özet:

Bitcoin’in son bir yükselişi altcoin sezonunu tetikleyebilir.

Bu anki döngüde sermaye dağılımı önceki yıllardan farklı.

Altcoinlerde kâr etmek hâlâ mümkün, ama seçici olmak şart.

Analistler, bu döngünün sonunun “epik” olabileceğini düşünüyor.

“Henüz Umudu Kaybetmeyin”

On-chain analiz platformu CryptoQuant’ta analizler yapan Crypto Dan, önceki boğa döngülerinde altcoin’lerin genellikle Bitcoin yükselişlerinin son aşamalarında güçlü ralliler yaptığını hatırlatıyor. Ancak bu döngüde farklı bir tablo var: BTC yükseldikçe orta ve uzun vadeli elde tutma hacmi artıyor, yani piyasaya yeni sermaye girişi önceki döngülere göre daha sınırlı.

Dan’e göre bu durum altcoin fiyatlarını da baskılıyor. Çünkü Bitcoin’deki küçük yükselişler bile ardından hızlı düzeltmelerle sonuçlanıyor ve bu süreçte altcoinlerde daha sert düşüşler yaşanıyor.

Altcoin Sezonu Ne Zaman?

Bitcoin henüz bu döngüdeki son zirvesine ulaşmış değil. Dan, bu yükselişin ardından Bitcoin hakimiyetinde ciddi bir düşüş yaşanmasını ve bunun da altcoinler için büyük bir ralliye kapı aralamasını bekliyor. Yani yatırımcılar için hâlâ fırsat var. Dan konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Henüz umudu bırakmanın zamanı değil. Zaten döngünün ikinci yarısındayız ve Bitcoin’in bir sonraki yukarı hareketini beklemek mantıklı.”

Ayrıca Dan, yalnız değil. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere pek çok analist, bu altcoin sezonunun 2021’dekinden bile daha güçlü olabileceğini söylüyor. Ancak uyarılar da var: Her token yükselmeyecek, sadece sınırlı sayıda kaliteli proje ciddi sermaye çekip öne çıkabilecek.