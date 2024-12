Kripto para piyasasındaki son gelişmeler, altcoin sezonunun başladığına ilişkin beklentileri güçlendiriyor. Son birkaç hafta içerisinde altcoin’ler, Bitcoin’in fiyat performansını geride bıraktı. Sonuç olarak altcoin sezonuna ilişkin beklentiler bir hayli arttı.

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması, Bitcoin’de yükseliş trendini tetikledi. Bu yükselişte Donald Trump’ın seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırması etkili oldu.

Trump seçim kampanyası sürecinde ABD’yi küresel kripto para merkezi yapma ve Bitcoin rezervi oluşturma sözü verdi. Trump ayrıca SilkRoad kurucusu Ross Ulbricht’in cezasını hafifleteceğini ve Gary Gensler’i görevden alacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonucunda Bitcoin fiyatı haftalar içerisinde 68.000 dolardan 103.900 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

The first major signs of altcoin season became clear this week, with altcoins reclaiming a significant share of the overall market dominance pic.twitter.com/S5PeAcnbq6

— IntoTheBlock (@intotheblock) December 6, 2024