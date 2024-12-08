Kripto para piyasasındaki son gelişmeler, altcoin sezonunun başladığına ilişkin beklentileri güçlendiriyor. Son birkaç hafta içerisinde altcoin’ler, Bitcoin’in fiyat performansını geride bıraktı. Sonuç olarak altcoin sezonuna ilişkin beklentiler bir hayli arttı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması, Bitcoin’de yükseliş trendini tetikledi. Bu yükselişte Donald Trump’ın seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırması etkili oldu.

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Trump seçim kampanyası sürecinde ABD’yi küresel kripto para merkezi yapma ve Bitcoin rezervi oluşturma sözü verdi. Trump ayrıca SilkRoad kurucusu Ross Ulbricht’in cezasını hafifleteceğini ve Gary Gensler’i görevden alacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonucunda Bitcoin fiyatı haftalar içerisinde 68.000 dolardan 103.900 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

The first major signs of altcoin season became clear this week, with altcoins reclaiming a significant share of the overall market dominance pic.twitter.com/S5PeAcnbq6 — IntoTheBlock (@intotheblock) December 6, 2024

Bu süreçte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %60 seviyesine kadar yükseldi. Ancak son günlerde bu tablo değişmeye başladı. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti gerilerken, altcoin’ler çok daha büyük kazançlar elde etti.

Altcoin Sezonunun Belirgin İşaretleri

Kripto para piyasasında altcoin sezonu genellikle Bitcoin’in güçlü bir şekide yükseliş yaşamasının ardından başlıyor. Balinaların Bitcoin’de elde ettikleri yüksek kârları altcoin’lere yönlendiriyor ve bu süreçte altcoin’ler birkaç ay boyunca astronomik yükselişler yaşıyor.

Ethereum (ETH), altcoin sezonunun başladığının sinyallerini vermeye başladı. Son birkaç haftalık süreçte 2.600 dolardan 4.000 dolara kadar yükseldi. Böylelikle Ethereum (ETH) Mart ayından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı. Bu süreçte XRP, DOGE, XLM, HBAR gibi diğer büyük altcoin’ler de astronomik yükselişler yaşadı.

Altcoin’lerde Astronomik Yükselişler Yaşandı

CoinGecko verileri, önde gelen altcoin’lerin fiyat performanslarının Bitcoin’in fiyat performansını geride bıraktığını açıkça gösteriyor. Bitcoin son bir ayda %32’lik bir artış kaydetti. Bu süreçte önde gelen altcoin’lerin kaydettiği yükselişler ise şu şekilde:

HBAR: %612

XLM: %403

XRP: %350

ALGO: %309

IOTA: %307

SAND: %250

Bu veriler, altcoin’lerin son dönemdeki kazançlarının Bitcoin’in performansını açık bir şekilde geride bıraktığını gösteriyor.

Uzmanların Altcoin Sezonu Beklentileri

Analistler ve uzmanlar, mevcut boğa koşusundaki altcoin sezonunun geçmiştekilerden farklı olacağını öngörüyor. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, bu döngüde sınırlı sayıda altcoin’in beklentilerin üzerinde performans göstereceğini iddia etti. Bu beklenti, yatırımcıların yalnızca belli başlı altcoin’lere odaklanmasıyla doğrulanıyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki düşüş ve altcoin’lerdeki astronomik yükselişler, kripto para piyasasının yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda altcoin’lerin nasıl bir performans izleyeceği yakından takip ediliyor.