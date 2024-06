Kripto para piyasasında altcoin sezonunun yaklaştığına dair beklentiler artıyor. Peki bu beklentiler ne kadar gerçekçi?

Geçmişteki piyasa döngüleri sırasında altcoin’lerin BTC pariteleri 2019 yılının Haziran ayında ABD’de Fed’in faiz oranlarını düşürmesinden hemen önce sert bir şekilde düşmüştü.

Tarih tekerrür ederse kripto para piyasasındaki mevcut boğa sezonunda da altcoin’ler için satış dalgası başlayabilir.

Geride bıraktığımız hafta sonu ABD işgücü verileri nedeniyle kripto ve hisse senedi piyasaları düştü, bu da Fed’in faiz oranlarını sabit tutabileceği anlamına gelebilir.

In June 2019, #ALT / #BTC pairs capitulated to the range lows just before the Fed cut interest rates.

We find ourselves at a similar spot in June 2024. pic.twitter.com/Qj1CUZJoev

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) June 8, 2024