Kripto para piyasasında altcoin sezonunun yaklaştığına dair beklentiler artıyor. Peki bu beklentiler ne kadar gerçekçi?

Geçmişteki piyasa döngüleri sırasında altcoin’lerin BTC pariteleri 2019 yılının Haziran ayında ABD’de Fed’in faiz oranlarını düşürmesinden hemen önce sert bir şekilde düşmüştü.

Tarih tekerrür ederse kripto para piyasasındaki mevcut boğa sezonunda da altcoin’ler için satış dalgası başlayabilir.

Geride bıraktığımız hafta sonu ABD işgücü verileri nedeniyle kripto ve hisse senedi piyasaları düştü, bu da Fed’in faiz oranlarını sabit tutabileceği anlamına gelebilir.

In June 2019, #ALT / #BTC pairs capitulated to the range lows just before the Fed cut interest rates. We find ourselves at a similar spot in June 2024. pic.twitter.com/Qj1CUZJoev — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) June 8, 2024

Altcoin Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Tüm bu detaylara rağmen analistler, altcoin sezonunun kısa sürede başlayacağına inanıyor. Kripto para analisti Moustache, 8 Haziran’da yaptığı paylaşımda kripto para piyasasındaki mevcut döngünün 2019 yılındaki döngüyle karşılaştırdı.

Moustache iki döngüdeki benzerliklere dikkat çekti ve tarihin tekerrür etmediğini ancak benzerlikler gösterdiğini söyledi.

MN Trading’in kurucu ortağı Michaël van de Poppe 8 Haziran’da yaptığı paylaşımda kripto para piyasasındaki düzeltmeye vurgu yaptı ve önümüzdeki hafta yükseliş beklediğini söyledi. Mister Crypto adlı analist altcoin sezonunun yakında başlayabileceğini düşünüyor.

#Bitcoin Season looks bottomed out. Altseason will start here. pic.twitter.com/9tN7umLODb — Mister Crypto (@misterrcrypto) June 8, 2024

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, altcoin’lerde boğa sezonun en önemli göstergelerinden biri. Altcoin sezonunun başlayabilmesi için BTC’nin piyasa hakimiyetinin %50’nin altına gerilemesi gerekiyor. Bu da kısa vadede gerçekleşecek gibi görünmüyor.

Altcoin’ler Düşüşte

Altcoin sezonunu genellikle Ethereum başlattığından birçok kişi gözünü ETH’nin fiyat performansına dikmiş durumda.

Son birkaç gün içerisinde ETH fiyatı önemli ölçüde geri çekildi. 9 Haziran’da ETH fiyatı %3,3 oranında değer kaybederek 3.680 dolara geriledi.

Bu süreçte Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB) ve Near Protocol (NEAR) başta olmak üzere birçok altcoin sert değer kayıpları kaydetti.

Fed bu hafta faiz kararını açıklayacak. Fed, faiz oranlarını %5.25 ile %5.50 arasında sabit tutarsa kripto para piyasasında yükselişten ziyade sert fiyat dalgalanmaları ve düşüşler yaşanabilir.