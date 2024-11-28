Bitcoin son 3 ayda yaklaşık %61 oranında değer kazanırken altcoin’ler ise bu süreçte nispeten sessiz kaldı. Uzmanlar ve analistler, altcoin sezonundaki gecikmeyi Bitcoin’in artan piyasa hakimiyetine ve kurumsal sermaye akışına dayandırıyor.

Bitcoin’deki güçlü yükselişe rağmen bazı altcoin’ler beklentilerin altında performans gösterdi. Örneğin, Tron (TRX) %25, Toncoin (TON) ise %15 yükselerek Bitcoin’in üç aylık performansına kıyasla daha düşük bir artış kaydetti. Bununla birlikte Stellar (XLM) %420 oranında artış yaşadı ve Cardano (ADA) aynı dönemde %142 oranında değer kazandı.

Bu performans farkı, piyasa katılımcıları arasında altcoin sezonunun ne zaman başlayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

Bitcoin ve Altcoin Sezonu Dinamikleri

Uzmanlar, altcoin sezonunun gecikmesini Bitcoin’in değişen piyasa dinamiklerine bağlıyor. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’e akan sermayenin önceki piyasa döngülerine kıyasla farklılaştığını belirtti. Ju, mevcut boğa sezonunda Bitcoin’e yönelik talebin kurumsal yatırımcıların ve spot Bitcoin ETF’lerinin etrafında şekillendiğini belirtti.

Ju kurumsal yatırımcıların Bitcoin’den altcoinlere geçiş yapmadığını ve bu durumun piyasa likiditesini etkilediğini vurguladı. Bu nedenle altcoinlerin toplam piyasa değeri hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Altcoin sezonunun başlayabilmesi için borsalara taze sermaye akışı gerekiyor.

BTC Hakimiyetindeki Düşüş Altcoin Sezonunu Tetikleyebilir mi?

Piyasa analistleri, altcoin sezonunun başlangıcını tahmin etmek için Bitcoin hakimiyetindeki (BTC.D) tarihsel modelleri inceliyor. TechDev, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ile altcoin performansı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, sermayenin genellikle Bitcoin’in hakimiyeti belirli bir eşiğe ulaştığında altcoin’lere kaydığını belirtti. Bu geçiş genellikle dört yıllık periyotlarla gerçekleşiyor.

Rekt Capital adlı başka bir analist ise Bitcoin’in hakimiyetinin son dönemde %57,68’e kadar gerilemesinin altcoin sezonu için fırsat oluşturduğunu ifade etti. Rekt Capital, Bitcoin’in hakimiyetinin büyük altcoin rallisinin ardından yeniden toparlanacağı öngörüsünde bulundu.

Kurumsal Sermaye ve Altcoin Geleceği

Analistler ve uzmanlar, Bitcoin’in gelecekteki performansının kurumsal katılım, ETF’ler ve hatta hükümetlerin ilgisine bağlı olacağını öngörüyor. Öte yandan, altcoin’lerin bireysel yatırımcıların ilgisini çekebilmek için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

Piyasa katılımcıları, Bitcoin hakimiyetindeki olası düşüşlerin altcoin’ler için bir kırılma noktası olabileceğini öngörüyor. Ancak bu kırılımın ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Altcoin sezonunun başlayıp başlamayacağı, Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki hareketler ve yeni sermaye girişlerine bağlı görünüyor.