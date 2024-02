Bitcoin 64.000 dolarla son 26 ayın en yüksek seviyesinde. Buna rağmen altcoin’lerde beklenen boğa koşusu henüz başlamadı. Ancak analistlere göre bu durum her döngüde yaşanıyor ve altcoin’ler devasa yükselişlerin eşiğinde olabilir.

28 Şubat Salı günü 64.000 dolara kadar yükselen Bitcoin şu anda 62.700 dolar bandında işlem görüyor. Lider kripto para birimi BTC, 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %11 uzağında.

Öte yandan CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa değeri %54,6’le sın iki yılın en yüksek seviyesinde. Dolayısıyla Bitcoin’in piyasa hakimiyeti azalana kadar altcoin’lerde boğa sezonunun başlaması beklenmiyor.

Altcoin yatırımcısı CryptoAmsterdam, BTC’den yüksek hacimli altcoinlere ve oradan da düşük hacimli altcoin’lere yönelik sermaye akışını gözlemledi.

CryptoAmsterdam şu anda tüm kripto paraların tarihsel döngü içerisinde hareket ettiğini bildirdi ve olası bir altcoin sezonunda patlama yaşayabilecek bazı altcoin’lere değindi.

Most Altcoins move in similar types of cycles.

You want to hold them through stages 4 and 5, as these are the parabolic parts of the cycle.

> Simple way to spot these.

> 9 Altcoins now in stage 4.

👇 pic.twitter.com/NM1zBWwDVM

— CryptoAmsterdam (@damskotrades) February 9, 2024