Bitcoin 64.000 dolarla son 26 ayın en yüksek seviyesinde. Buna rağmen altcoin’lerde beklenen boğa koşusu henüz başlamadı. Ancak analistlere göre bu durum her döngüde yaşanıyor ve altcoin’ler devasa yükselişlerin eşiğinde olabilir.

28 Şubat Salı günü 64.000 dolara kadar yükselen Bitcoin şu anda 62.700 dolar bandında işlem görüyor. Lider kripto para birimi BTC, 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %11 uzağında.

Öte yandan CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa değeri %54,6’le sın iki yılın en yüksek seviyesinde. Dolayısıyla Bitcoin’in piyasa hakimiyeti azalana kadar altcoin’lerde boğa sezonunun başlaması beklenmiyor.

Altcoin’lerde Boğa Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Altcoin yatırımcısı CryptoAmsterdam, BTC’den yüksek hacimli altcoinlere ve oradan da düşük hacimli altcoin’lere yönelik sermaye akışını gözlemledi.

CryptoAmsterdam şu anda tüm kripto paraların tarihsel döngü içerisinde hareket ettiğini bildirdi ve olası bir altcoin sezonunda patlama yaşayabilecek bazı altcoin’lere değindi.

Most Altcoins move in similar types of cycles. You want to hold them through stages 4 and 5, as these are the parabolic parts of the cycle. > Simple way to spot these.

> 9 Altcoins now in stage 4. 👇 pic.twitter.com/NM1zBWwDVM — CryptoAmsterdam (@damskotrades) February 9, 2024

Bir diğer kripto para analisti Mac ise 500.000 takipçili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in önümüzdeki 3 gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını ve sonrasında geri çekileceğini öngördü.

Mac bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda altcoin’lerde inanılmaz yükselişler yaşanacağını tahmin ediyor.

CNBC’nin kripto para analisti Ran Neuner ise daha önce görülmemiş bir piyasa döngüsüne başladığını düşünüyor. Neuner artık Bitcoin’in yükselirken altcoin’lerden sermaye çekmediğini belirtti. Ran Neuner Bitcoin’in artık yükseliş için gerekli gücü Wall Street’ten aldığını ve altcoin’lerdeki yükselişin ise kripto para fonları ve bireysel yatırımcılar tarafından tetiklendiğini ifade etti. Ran Neuner şunları kaydetti:

Çok kısa bir süre içerisinde yatırımcılar Bitcoin’lerini satarak altcoin’lere yönelecek. Böylelikle altcoin sezonu başlayacak. Sabırlı olun. Bitcoin ne kadar yükselirse altcoin sezonu bir o kadar güçlü olacak.

Altcoin Sezonu 2025’te Başlayabilir

Kripto para odaklı içerikler üreten yourfriendSOMMI ise altcoin sezonunun 2019 yılında Fed’in faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla tetiklendiğini gözlemledi. Bu döngü içerisindeki ilk faiz indiriminin ise Haziran ayında gelmesi bekleniyor.

❤💛💚💙 Spooky: Altcoins finished rallying around the time the US Fed cut rates, for the first time in cycle, in 2019. Today, the US Fed is expected to cut rates in June 2024 (60% Odds). We are hoping that Altcoins rocket up in the meantime, but it's possible the move is… pic.twitter.com/Sz9Vh21ULw — yourfriendSOMMI ❤️💛💚💙 (@yourfriendSOMMI) February 29, 2024

Bu nedenle yourfriendSOMMI altcoin’lerin bu yıl düşüş trendine veya yatay seyrine devam edebileceğini düşünüyor. yourfriendSOMMI tarihin tekerrür etmesi durumunda ise altcoin sezonunun 2025 yılının ilk aylarında başlayacağını öngörüyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri şu anda 2,32 trilyon dolarla Nisan 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede. Öte yandan kripto para piyasasının toplam değeri, 3,08 trilyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ise yaklaşık %30 uzağında.

Son 24 saatte en büyük 20 kripto para arasında Bitcoin’den daha iyi performans gösteren projeler şu şekilde: DOGE, SHIB, SOL, ADA, LTC, AVAX, LTC, LINK.