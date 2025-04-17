Altcoin yatırımcılarının yıllardır heyecanla beklediği altcoin sezonu bu döngüde hala başlamadı. Ancak bazı veriler, büyük bir yükseliş dalgasının habercisi olabileceğini gösteriyor.

Özet:

Bitcoin yükselişe geçerken birkaç altcoin yeni zirveler görse de, genel anlamda bir altseason yaşanmadı.

Birçok altcoin son aylarda ciddi düşüş yaşarken, BTC hakimiyeti %60’ın üzerine çıktı.

Bu durum, analistleri altseason’ın bu döngüde gelip gelmeyeceğini sorgulamaya itti.

Ancak bazı teknik göstergeler ve endeksler, Nisan 2025’in fırtına öncesi sessizlik olabileceğini işaret ediyor.

Altcoin Sezonu (Altseason) Nedir?

Altcoin sezonu, sermayenin Bitcoin’den altcoin’lere kaydığı ve bu geçişle birlikte çok sayıda altcoin’in sert fiyat artışları yaşadığı kısa süreli dönemleri tanımlar. Genellikle bu dönemler, BTC’nin güçlü bir ralli sonrasında başladığı bilinir.

Ancak bu döngüde işler farklı ilerliyor. SOL, BNB gibi birkaç coin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşsa da, Ethereum (ETH) dahil birçok büyük altcoin çok yıllık dip seviyelerde işlem görüyor. Bu nedenle bazı uzmanlara göre, olası bir altseason gerçekleşse bile, önceki döngülerdekinden farklı bir şekilde yaşanacak.

Bitcoin Hakimiyeti Zirvede

Son aylarda altcoin’lerin değer kaybetmesiyle birlikte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti (dominansı) artış gösterdi. Çoğu veri sağlayıcısına göre bu oran şu anda %60’ın üzerinde ve bu seviye son dört yılın zirvesi.

Bu gelişme, kripto piyasasının BTC ağırlıklı hareket ettiğini ve yatırımcıların henüz altcoin’lere yönelmediğini gösteriyor.

Altcoin Sezon Endeksi Tarihi Dipte

Altcoin sezon endeksi, piyasanın Bitcoin mi yoksa altcoin’leri mi tercih ettiğini ölçüyor. Bu endeks şu anda 20 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Analistlere göre bu seviye, tarihsel olarak altcoin patlamalarının hemen öncesinde görülen eşikler arasında yer alıyor.

YouTuber Carl Moon tarafından desteklenen The Moon Show adlı X (eski Twitter) hesabı, paylaştığı grafikle birlikte Nisan 2025’in “fırtına öncesi sessizlik” olabileceğini ifade etti. Paylaşıma göre, endeks şu anda tarihsel diplerde ve bu seviyeler geçmişte altcoin’lerde çılgın yükselişlere sahne olmuştu.