Lider kripto para borsası Binance, Abu Dabi merkezli merkezli yatırım şirketi MGX’ten 2 milyar dolar yatırım aldı. Her ne kadar bu, Binance’in aldığı ilk yatırım olmasa da şimdiye kadar kripto para şirketlerine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. MGX’in Binance’e yaptığı yatırımda stabilcoin’ler ve altcoin’ler kullanıldı.

Binance kurucusu Changpeng Zhao, 2 milyar dolarlık yatırımın nasıl değerlendirileceğinin sorulması üzerine “Kripto para satın almak için tabii ki.” yanıtını verdi. Bu açıklama, toplulukta boğa sezonu beklentilerini güçlendirdi.

More stables to buy alts soon. 😂 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 12, 2025

Zhao, Binance’in hiçbir zaman finansal açıdan sıkıntı yaşamadığını en önemli zorlukların düzenlemeler ve yetenekli insan kaynağı bulmak olduğunu söyledi.

“Stabilcoin’ler Daha Fazla Altcoin Almak İçindir”

Changpeng Zhao’ya stabilcoin’lerin ne için kullanılacağı da soruldu. Zhao şakayla karışık bir şekilde “Daha fazla stabilcoin, daha fazla altcoin satın almak içindir.” ifadesini kullandı.

Tarihsel veriler, 2025 yılının olası bir altcoin sezonu için kritik bir yıl olabileceğine işaret ediyor. Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun paylaşımları da topluluktaki altcoin sezonu beklentilerini güçlendiriyor.

2 milyar dolarlık bu dev yatırımın kripto para piyasasında nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek. Ancak Changpeng Zhao’nun mesajları halihazırda piyasa katılımcılarını heyecanlandırmış durumda.