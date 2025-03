Lider kripto para borsası Binance, Abu Dabi merkezli merkezli yatırım şirketi MGX’ten 2 milyar dolar yatırım aldı. Her ne kadar bu, Binance’in aldığı ilk yatırım olmasa da şimdiye kadar kripto para şirketlerine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. MGX’in Binance’e yaptığı yatırımda stabilcoin’ler ve altcoin’ler kullanıldı.

Binance kurucusu Changpeng Zhao, 2 milyar dolarlık yatırımın nasıl değerlendirileceğinin sorulması üzerine “Kripto para satın almak için tabii ki.” yanıtını verdi. Bu açıklama, toplulukta boğa sezonu beklentilerini güçlendirdi.

More stables to buy alts soon. 😂

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 12, 2025