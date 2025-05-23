Birçok kripto para fenomeni, altcoin sezonunun başlamak üzere olduğunu savunuyor.

Bitcoin 2025’te bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi gözler zirvelerinin hâlâ çok altında olan altcoin’lere çevrildi. Bazı önde gelen içerik üreticileri, uzun zamandır beklenen altcoin sezonunun artık yaklaştığını söylüyor.

Henüz Başlamadı Ama Yakın Olabilir mi?

X’te “Vandell” takma adıyla bilinen Black Swan Capitalist’in kurucu ortağına göre, alt sezon henüz başlamadı. Çünkü ABD’de faiz oranları uzun süre yüksek kaldı. Fed’in ardı ardına gelen FOMC toplantılarında faizi düşürmeyi reddetmesi, bu gecikmenin başlıca sebebi olarak gösteriliyor. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi bekleniyor.

Here's why altcoin season hasn’t started yet, rates stayed higher for longer, extending the business cycle, But monetary expansion is picking up, The next phase is coming. pic.twitter.com/lAXa5otv3K — Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) May 23, 2025

Vandell’e göre parasal genişleme süreci başladı ve bu durum daha riskli yatırım araçlarına, özellikle de kripto paralara, sermaye akışını artırabilir.

Fenomenler Ne Diyor?

Crypto Rover, 1,2 milyon takipçisine: “Bu döngü neden önceki döngülerden farklı olsun ki? Hepsinin sonunda alt sezon geldi.” diye sordu.

Coinvo, “Zengin olmak için en iyi altcoin fırsatları yaklaşıyor, şu an öyle hissettirmese bile.” yorumunu yaptı.

AltcoinGordon, ETH’nin 2.700 dolar seviyesini aşmasını alt sezonun işareti olarak yorumladı. Ethereum, Nisan ortasına kadar kötü performans gösterse de son bir ayda toparlandı.

ETH is at $2,700 Alt season is coming Are you prepared? pic.twitter.com/mBSRFqDqwi — Gordon (@AltcoinGordon) May 23, 2025

Bitcoin’in Piyasa Hakimiyeti Düşüyor

Alt sezonun en kritik göstergelerinden biri Bitcoin dominansı. Dominans arttıkça Bitcoin piyasayı daha fazla domine eder, düştükçe altcoin’lere sermaye kayar. ABD seçimleri sonrası Bitcoin dominansı %62’ye çıkmış, Aralık başında %55’in altına düşerek altcoin ralli dönemine zemin hazırlamıştı.

Son aylarda dominans tekrar yükseldi, 7 Mayıs’ta %65’i aştı, ardından %62’ye düştü, şu anda ise %63,5 seviyelerinde. Carl Moon, bu hareketleri alt sezonunun çok yakında başlayabileceğine dair ilk sinyaller olarak yorumladı.

BITCOIN DOMINANCE IS FALLING! ALTCOIN SEASON IS IMMINENT! 🚀🚀 pic.twitter.com/cPFCoceTVl — Carl Moon (@TheMoonCarl) May 22, 2025

Ancak Dikkat: Kripto Piyasası Sürpriz Sever

Her ne kadar veriler altcoin sezonuna işaret ediyor gibi görünse de, piyasalar genellikle beklentilerin tersine hareket eder. Bu kadar çok analist ve fenomenin alt sezonu beklemesi, gerçekleşmeyebileceğine dair bir işaret de olabilir.

Yani her şey hazır görünse de, kripto para dünyasında hiçbir şey kesin değil. Altcoin yatırımcılarının dikkatli olması öneriliyor.