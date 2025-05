Birçok kripto para fenomeni, altcoin sezonunun başlamak üzere olduğunu savunuyor.

Bitcoin 2025’te bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi gözler zirvelerinin hâlâ çok altında olan altcoin’lere çevrildi. Bazı önde gelen içerik üreticileri, uzun zamandır beklenen altcoin sezonunun artık yaklaştığını söylüyor.

X’te “Vandell” takma adıyla bilinen Black Swan Capitalist’in kurucu ortağına göre, alt sezon henüz başlamadı. Çünkü ABD’de faiz oranları uzun süre yüksek kaldı. Fed’in ardı ardına gelen FOMC toplantılarında faizi düşürmeyi reddetmesi, bu gecikmenin başlıca sebebi olarak gösteriliyor. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi bekleniyor.

Here's why altcoin season hasn’t started yet,

rates stayed higher for longer,

extending the business cycle,

But monetary expansion is picking up,

The next phase is coming. pic.twitter.com/lAXa5otv3K

— Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) May 23, 2025