2023 yılında altcoin fiyatlarında kayda değer yükselişler yaşandı, sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri de 2023 yılının en yüksek seviyelerine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değerinde son 24 saatlik zaman diliminde %4’e varan yükselişler yaşandı ve Perşembe sabahı 1,79 trilyon dolara yükseldi. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son olarak 20 ay önce görülen seviyelerine döndü.

Bununla birlikte son haftalarda kripto para piyasasında yükseliş trendinin çoğunlukla çift haneli oranlarda değer kazanan altcoin’ler etrafında şekillendiğini de belirtmek gerekiyor.

Altcoin’ler Yükselişte

Perşembe günü sabah erken saatlerde 43.750 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC), 44.000 dolar direncini geçmeyi başaramıyor. Bununla birlikte son 24 saatte Ethereum (ETH) harekete geçti ve uzun süreli suskunluğunu bozdu. Son 24 saatte %7’ye varan yükseliş yaşayan ETH, böylelikle 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez 2.400 dolar seviyesini aştı.

Bununla birlikte Ethereum (ETH), 2021 yılının Kasım ayında kaydettiği 4.880 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %51 uzakta. Kripto para analisti “Rekt Capital”, Ethereum’un (ETH) 2.791 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Rekt Capital’e göre ETH fiyatı 2.274 dolar seviyesinde tutunmayı başarabilirse %22’lik bir yükseliş yaşayabilir.

Son 24 saatte kayda değer oranda yükseliş yaşayan tek kripto para ETH değil. Binance’in platform token’i BNB de Haziran ayında açılan SEC davasının ardından ilk kez 300 doların üzerine yükseldi. Gün içerisinde %10’a varan yükseliş yaşayan BNB 330 dolar bandına ulaştı. Böylelikle BNB, piyasa değeri sıralamasında SOL’u geçerek tekrar dördüncü sıraya yükseldi.

Cardano (ADA), Perşembe günü Asya seansı sırasında %8,4 oranında değer kazandı. Bununla birlikte ADA 2021 yılının Eylül ayında kaydettiği 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala %80 uzakta. Son 24 saatlik zaman diliminde %17 oranında değer kazanan Chainlink (LINK) 17,50 dolara yükseldi. Blockchain tabanlı oracle sağlayıcısı böylelikle 2022 yılının Nisan ayından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatlik zaman diliminde çift haneli oranda değer kazanan kripto para birimleri arasında Bitcoin Cash (BCH), Internet Computer (ICP), Optimism (OP), Lido DAO (LDO), Arbitrum (ARB) ve Aave (AAVE) yer alıyor.

Son 24 saatte en büyük yükselişi, ölü kabul edilen kripto para projesi Bitcoin SV (BSV) kaydetti. Son 24 saatte %63 oranında değer kazanan BSV 87 dolara ulaştı.

Son haftalarda kayda değer yükselişler yaşayan Solana (SOL), Avalanche, (AVAX) ve Polygon (MATIC) ise son 24 saatlik zaman diliminde düşüşe geçerek fiyat düzeltmesine gitti.