2023 yılında altcoin fiyatlarında kayda değer yükselişler yaşandı, sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri de 2023 yılının en yüksek seviyelerine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değerinde son 24 saatlik zaman diliminde %4’e varan yükselişler yaşandı ve Perşembe sabahı 1,79 trilyon dolara yükseldi. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son olarak 20 ay önce görülen seviyelerine döndü.

Bununla birlikte son haftalarda kripto para piyasasında yükseliş trendinin çoğunlukla çift haneli oranlarda değer kazanan altcoin’ler etrafında şekillendiğini de belirtmek gerekiyor.

Perşembe günü sabah erken saatlerde 43.750 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC), 44.000 dolar direncini geçmeyi başaramıyor. Bununla birlikte son 24 saatte Ethereum (ETH) harekete geçti ve uzun süreli suskunluğunu bozdu. Son 24 saatte %7’ye varan yükseliş yaşayan ETH, böylelikle 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez 2.400 dolar seviyesini aştı.

Bununla birlikte Ethereum (ETH), 2021 yılının Kasım ayında kaydettiği 4.880 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %51 uzakta. Kripto para analisti “Rekt Capital”, Ethereum’un (ETH) 2.791 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Rekt Capital’e göre ETH fiyatı 2.274 dolar seviyesinde tutunmayı başarabilirse %22’lik bir yükseliş yaşayabilir.

$ETH will probably expand by another +22% if it is able to reclaim $2274 as support#ETH #Crypto #Ethereum pic.twitter.com/p12ybG8umv

— Rekt Capital (@rektcapital) December 27, 2023