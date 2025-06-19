Kripto para piyasasında son aylarda sıkça dile getirilen altcoin sezonu beklentileri, bazı veriler ışığında sorgulanmaya başlandı. CryptoQuant analistlerinden Burak Kesmeci’ye göre, mevcut piyasa koşulları bu beklentiyi desteklemekten oldukça uzak. Özellikle “1 Yıllık Kümülatif Alım/Satım Emir Hacmi Farkı” metriği, Ethereum dışındaki altcoin’lerde yatırımcı ilgisinin hâlâ zayıf olduğunu ortaya koyuyor.

Kesmeci’nin analizine göre bu gösterge, 2024 Aralık ayında kısa süreliğine pozitife dönmüş ve yerel bir zirveye işaret etmişti. Ancak o tarihten bu yana yeniden negatife geçen metrik şu an itibarıyla eksi 36 milyar dolar seviyesinde. Bu durum, altcoin yatırımcılarının piyasaya hâlâ güçlü şekilde geri dönmediğini, ciddi bir alım-satım faaliyeti gerçekleşmediğini gösteriyor. Bitcoin’in 104.000 dolar seviyelerinde konsolide olduğu bu dönemde bile altcoin’lerin toparlanamaması, altcoin sezonu umutlarını gölgede bırakıyor.

Analistler, kalıcı bir yükselişin başlaması için söz konusu göstergenin en azından sıfıra yaklaşması ve ardından pozitife dönmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, beklenen geniş çaplı altcoin rallisinin başlaması zor görünüyor. Yine de bazı uzmanlar, Ethereum’daki olası bir büyük kırılımın tüm altcoin piyasasını tetikleyebileceğini savunuyor. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju ise bu döngünün geçmiş boğa sezonlarından farklı olduğunu, olası bir altseason gerçekleşse bile bunun yalnızca belli başlı birkaç altcoin ile sınırlı kalabileceğini düşünüyor.

Özetle, teknik veriler altcoin sezonuna dair beklentileri şu aşamada desteklemiyor. Piyasanın yeniden ivme kazanabilmesi için yatırımcıların güçlü biçimde sahneye dönmesi ve işlem hacimlerinin artması gerekiyor. Aksi halde, altcoin sezonuna dair yapılan tahminler sadece iyimser bir beklenti olarak kalabilir.