Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Bitcoin’in 71.000 doları geçmekte başarısız olmasının ardından piyasa hakimiyeti tekrar %50 seviyesine yükseldi. 28 Mart 2024 tarihi itibariyle BTC fiyatı 70.388 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yükselişle birlikte altcoin’lerde kayda değer geri çekilmeler yaşandı. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Ethereum ve diğer önde gelen altcoin’lerin kritik düşüşler yaşaması sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolar azaldı ve 2,8 trilyon doların altına geriledi.

Bununla birlikte yatırımcılar Bitcoin’in yükseliş trendine devam edip etmeyeceğini ve altcoin sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Analistlere göre 21 Nisan’da gerçekleşecek blok ödülü yarılanması sonucunda Bitcoin’in piyasa hakimiyeti düşüşe geçebilir ve sonuç olarak altcoin’ler yükselişe başlayabilir.

Popüler analist Michaël van de Poppe’a göre kripto para piyasasında Bitcoin’in önemli bir büyüme yaşamasının ardından altcoin’ler de yükselişe geçiyor. Michaël van de Poppe şunları kaydetti:

Yarılanmadan sonra, Bitcoin hakimiyetinin önemli ölçüde düşüşe geçmesi olası görünüyor. Altcoin’lerin BTC paritesindeki değerlemesi çok düşük, bu nedenle yatırımcıların altcoin satın almaya yönelik güçlü bir ilgisi var.

CoinCodex verilerine göre BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti, 2021 yılındaki seviyelerine yaklaşıyor. Grayscale tarafından hazırlanan bir rapor ise Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yükselişin altcoin’lerde yükseliş trendinin başlamasıyla sonuçlandığını gösteriyor.

14 Mart tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin, yaklaşık 14 gündür fiyat düzeltmesinde. Yarılanmaya bir aydan daha kısa bir süre kala Bitcoin’in yeni bir zirve belirleyip belirlemeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar, yarılanmadan önce Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyeceği konusunda iyimser.

Öte yandan piyasa uzmanları, Bitcoin’deki yükseliş trendinin bir kısa pozisyon sıkıştırmasına (short squeeze) yol açacağına ve böylelikle varlığın 100 bin dolara yükselebileceğine inanıyor.