ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması sonrasında kripto para piyasası yükselişe geçti. Fed’in 7 Kasım Perşembe günü 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi de kripto para piyasasında yükseliş trendini tetikledi.

Analistler, altcoin piyasasında uzun zamandır beklenen bir canlanmanın sinyallerinin geldiğini ve bir “altcoin sezonu” başlangıcının yaşanabileceğini belirtiyor.

Bu işaretlerin en önemlilerinden biri olan altcoin piyasa değeri (TOTAL2), geçen hafta Çarşamba günü kritik bir direnç seviyesini aşarak 1 trilyon doların üzerine yükseldi. Dolayısıyla yatırımcılarda altcoin sezonuna dair beklentiler daha da arttı. TradingView verilerine göre TOTAL2’deki bu yükselişle birlikte altcoin’lerin toplam piyasa değeri uzun süreli yatay hareketten çıkıp yükseliş trendine girdi.

Altcoin Sezonu Nedir ve Ne Zaman Başlayabilir?

Bitcoin dışındaki kripto paraların daha güçlü performans gösterdiği ve piyasanın altcoin odaklı bir yükseliş dönemine girdiği süreç “altcoin sezonu” olarak adlandırılıyor. Kripto para piyasasında altcoin sezonları çok nadir olarak görülüyor ve bu süreçte birçok altcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabiliyor.

2024 yılı boyunca Bitcoin, kripto para piyasasındaki hakimiyetini önemli ölçüde arttırdı. Ancak son dönemdeki işaretler, kripto para piyasasının yeni bir altcoin sezonuna başlayabileceğini gösteriyor.

Bitcoin’in Yükselişi ve Altcoin Sezonunun İpucu

Tarihsel veriler, altcoin sezonlarının genellikle Bitcoin’in güçlü yükselişler yaşadığı dönemlerden sonra başladığını gösteriyor. Analistler bu durumu, Bitcoin’in yeni rekorlar kırarak “Mavi Gökyüzü”ne ulaşması olarak tanımlıyor. Bitcoin’in yükseliş trendinde doygunluk seviyesine ulaşması, yatırımcıların daha büyük yükselişler yaşanacağı beklentisiyle altcoin’lere akın etmesiyle sonuçlanıyor.

ABD Başkanlık seçimlerindeki Trump’ın zaferi ve Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, piyasa güvenini artırarak altcoin sezonuna geçiş sürecini hızlandırdı.

Bitcoin, boğa piyasasının ilk aşamalarında yükselmeye devam ettikten sonra bir geri çekilme aşamasına geçebilir. Analistlere göre bu, altcoin sezonunun tam anlamıyla başlamasına zemin hazırlayacak bir süreç olarak öngörülüyor. Bu dönemde, sermaye akışı Bitcoin’den altcoinlere kayarken, yatırımcılar FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) etkisiyle alım yapabilir.

Kritik Zamanlama: Kasım 2024 – Mart 2025

Kasım 2024 ile Mart 2025 arasındaki sürecin, bu piyasa döngüsünde yatırımcılar için en yüksek getiri potansiyeline sahip dönemlerden biri olabileceği düşünülüyor. Analistler, özellikle altcoin’lerde doğru zamanlamanın başarıyla sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Bu süre zarfında, doğru stratejiyle hareket eden yatırımcılar önemli kazançlar elde edebilir ve piyasa hareketliliği yeni fırsatlar sunabilir.