Sosyal medyada kripto para topluluğu arasında altcoin sezonu beklentileri yeniden arttı. Analistler Bitcoin ve kripto piyasalarının dördüncü çeyrekte kırılma yaşamasını bekliyor.

Kripto para analistleri, altcoin sezonu sinyalleri için grafikleri didik didik arıyor. Henüz büyük bir hareket göstermeyen altcoin’ler, genelde Bitcoin’i izliyor.

Glassnode Kurucu Ortağı Negentropic, 24 Eylül’de Bitcoin/altcoin döngüsünü gözlemleyerek, altcoin’lerin BTC’nin yükseliş ivmesini takip ettiğini açıkladı.

Haber yayın saati itibarıyla 63.450 dolardan işlem gören Bitcoin, rekor fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 14,5 altında seyrediyor. Altcoin’lere bakıldığında ise büyük kısmının rekor seviyeden en az yüzde 50 düşük olduğu görülüyor.

#Altcoins have followed the bullish momentum of #Bitcoin

It seems that we are on the verge of an Altcoin Season. We are bound to experience it intensely once $BTC breaks its ATH and enters uncharted territory. 🚀#Altseason #Altseason2024 pic.twitter.com/7QFoR6Ow6x

— 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) September 23, 2024