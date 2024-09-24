Sosyal medyada kripto para topluluğu arasında altcoin sezonu beklentileri yeniden arttı. Analistler Bitcoin ve kripto piyasalarının dördüncü çeyrekte kırılma yaşamasını bekliyor.

Kripto para analistleri, altcoin sezonu sinyalleri için grafikleri didik didik arıyor. Henüz büyük bir hareket göstermeyen altcoin’ler, genelde Bitcoin’i izliyor.

Glassnode Kurucu Ortağı Negentropic, 24 Eylül’de Bitcoin/altcoin döngüsünü gözlemleyerek, altcoin’lerin BTC’nin yükseliş ivmesini takip ettiğini açıkladı.

Altcoin sezonunun eşiğindeyiz gibi duruyor. BTC rekor kırdığında ve fiyat keşfine başladığında, yoğun bir altcoin sezonu göreceğiz.

Haber yayın saati itibarıyla 63.450 dolardan işlem gören Bitcoin, rekor fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 14,5 altında seyrediyor. Altcoin’lere bakıldığında ise büyük kısmının rekor seviyeden en az yüzde 50 düşük olduğu görülüyor.

#Altcoins have followed the bullish momentum of #Bitcoin It seems that we are on the verge of an Altcoin Season. We are bound to experience it intensely once $BTC breaks its ATH and enters uncharted territory. 🚀#Altseason #Altseason2024 pic.twitter.com/7QFoR6Ow6x — 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) September 23, 2024

Altcoin Sezonu İçin Tarih Verdi

Analist önce BTC’nin klasik döngüsünü tamamlayacağını, sonra Ethereum’un fırlayacağını, devamında ise sırasıyla büyük altcoin’ler ve küçük altcoin’lerin yükseleceğini ekledi.

Bitcoin’in mayıs ayından beri, altcoin sezonuna dair hiçbir iz olmadan üç kez yükseldiğini gördük. Şimdi ise Altcoin Döngüsü indikatörü, BTC herhangi bir güç göstermeden 50 puana fırladı. Bir sonraki rallide hem BTC hem de altcoin’lerin birlikte yükseleceğini hissediyoruz.

Eylül ayı, Bitcoin’in tarihsel olarak en kötü performans gösterdiği ayı temsil ediyor. Ancak bu eylül ayı farklı geçti ve BTC, bir ayda yüzde 9’a yakın değer kazandı.

Web3 geliştiricisi Tracer, “En büyük altcoin sezonu 9 gün içinde başlayacak,” tahmininde bulundu. Geliştiriciye göre bu durum, 2017 ve 2021’de olmak üzere geçmişte iki kez yaşandı. Bir diğer analist Elja, en büyük altcoin sezonu için dördüncü çeyreğe işaret etti.

The Biggest Altseason Will Begin in Q4 It's all in the charts 📈 pic.twitter.com/rLuMzrvLx4 — Elja (@Eljaboom) September 22, 2024

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, altcoin sezonunu etkileyen önemli bir faktör. Tradingview verilerine göre BTC’nin piyasa hakimiyeti, mevcut durumda yüzde 57,5 ölçülüyor. Analistlere göre BTC’nin piyasa hakimiyeti tepe yapmak üzere ve yüzde 50’nin altına gerileyebilir. Bu durum altcoin’lerin yararına olabilir.

Günün Yıldız Altcoin’leri

Kripto para piyasalarının toplam değeri, haber yayın saati itibarıyla 2,23 trilyon dolar ölçülüyor. Piyasaya bir gündür durgunluk hakim, ancak bazı altcoin’ler performansıyla öne çıkıyor.

Son 24 saatte yüzde 14,5 yükselen Near Protocol (NEAR), 5,21 dolara ulaştı. Yapay zeka (AI) token’ı Bittensor (TAO), aynı süreçte yüzde 5 yükseldi. TAO’nun haftalık değer artışı yüzde 84’ü buluyor.

Bitcoin layer-2 (katman 2) projesi Stacks (STX) yüzde 7, Arweave (AR) yüzde 16, Celestia (TIA) ise yüzde 20 yükseldi.