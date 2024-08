Kripto piyasaları hafta sonu boyunca yükseliş ivmesini korumayı başardı. En iyi performansı gösterenler ise altcoin’ler oldu.

Altcoin’ler piyasaların toparlandığı son birkaç gün boyunca büyük kripto paraları gölgede bırakan bir performans gösterdi.

Piyasa katılımcıları ve analistler ise altcoin sezonu ihtimalini değerlendirmeye başladı. Ancak genelde büyük kriptolar ralliye başladığından dolayı, altcoin sezonunu konuşmak için henüz biraz erken olabilir.

Teknik analist Rekt Capital, 26 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde altcoin’lerde yükselişe işaret eden ayrışmalar gördüğünü belirtti. Analiste göre bu ayrışmalar, ileride yaşanması olası kırılmalara zemin hazırlayan erken dönem piyasa yapısınını oluşmasını sağlıyor.

Bir diğer analist Mags ise aylar süren yatay hareketin ardından altcoin sezonunun başlamak üzere olduğunu söyledi. Analist, önceki döngülerde de altcoin’lerin yükselemeye başlamadan önce epey bir süre yatay seyrettiğine dikkat çekti.

X’te 1,1 milyon takipçisi olan Ash Crypto, altcoin sezonunun aşamaları olduğunu belirtti. Bitcoin halving’den öncesini kapsayan ilk aşamada altcoin’ler ralliye başlıyor. Halving’den sonra başlayan ve hala içinde bulunduğumuz ikinci aşamada ise duraklama ve düzeltme başlıyor.

Bu iki aşamayı kısa sürede ciddi değer artışlarının görüldüğü parabolik aşama izliyor. Analiste göre altcoin sezonu, yılın ilerleyen aylarında başlayacak.

ALTSEASON 2.0 UPDATE

A lot of you guys are asking me

if when will be the next ALTSEASON.

Well, here's my answer….

ALTSEASON moves in PHASES.

PHASE 1:

This phase starts before the halving.

It is where the ALTCOINS started to

rally just before the HALVING event.

PHASE 2:… pic.twitter.com/ZihWbhyKhw

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 24, 2024