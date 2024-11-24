Bitcoin, ABD seçimleri sonrası yaşadığı yükselişle dikkatleri üzerine çekse de, bu hafta sahneyi altcoin’ler devraldı.

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen seçimleri Donald Trump’ın kazanmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti. Seçim kampanyası sürecinde kendisini kripto dostu başkan adayı olarak konumlandıran Donald Trump’ın zaferi, piyasada iyimser bir hava yarattı. Trump’ın zaferini takip eden birkaç hafta içerisinde Bitcoin fiyatı 99.645 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Bitcoin’deki yükselişin durulmasıyla birlikte, yatırımcıların “altcoin sezonu” olarak adlandırdığı dönemin işaretleri belirginleşmeye başladı.

Bitcoin’in Hakimiyeti Azalıyor

Bitcoin son birkaç haftalık süreçte kaydettiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %62 ile son olarak 2021 yılının Mart ayında kaydedilen seviyelere ulaştı. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Elon Musk ve BlackRock CEO’su Larry Fink gibi isimlerin Bitcoin’e destek veren açıklamaları, bu yükselişi destekledi. Ancak Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 21 Kasım’da %62’ye yükselmesini takip eden 48 saat içinde %59’a geriledi.

Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki düşüş ve Stellar (XLM), Ripple (XRP), VeChain (VET) ve Polkadot (DOT) gibi altcoin’lerdeki güçlü yükselişler, altcoin sezonunun başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Altcoin Sezonu Başlıyor mu?

Analist MegaWhale Crypto, altcoin sezonunun başladığını ve piyasanın yön değiştirdiğini belirtti. MegaWhale paylaşımında piyasanın mevcut görünümünü, 2020 yılında altcoin rallisinin başladığı döneme benzediğini belirtti.

Bir başka analist TechDev52 ise Bitcoin’in teknik göstergelerine dikkat çekerek, “Altcoin rallisinin ivme kazanması an meselesi.” paylaşımını yaptı.