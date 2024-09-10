Altcoin piyasasında değişen dinamikler, tüm kripto alanındaki trend değişimini yansıtıyor olabilir.

Bitcoin’in açık pozisyon (OI) değeri hala yüksek, fakat altcoin piyasasında aynı durum söz konusu değil. Büyük borsalarda Ether (ETH) hariç altcoin’leirn OI değeri, rekor kırılan 25 Mart’tan beri yüzde 55 düştü.

Altcoin’lerin OI değeri mevcut durumda 8,75 milyar dolar ölçülüyor, yani satıcıların satmaya yorulduğu bir noktaya ulaştılar. Kripto para borsası Bitfinex’in analistlerine göre bu durum, altcoin’lerin Bitcoin’e karşı gücü konusunda bir değişimi simgeliyor.

Altcoin Satıcıları Yoruldu

Bitfinex, yeni raporunda değişen piyasa dinamiklerine dikkat çekti. Yatırımcılar dalgalanma yükseldiği sırada güvenli liman olarak Bitcoin’e kaçmıyor, altcoin piyasasından olumlu sinyaller alıyorlar.

Piyasa düştüğünde yatırımcılar genelde altcoin pozisyonlarını kapatarak ya Bitcoin satın alıyor ya da nakitte kalıyor. Bu da Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin artmasına yol açıyor. Çünkü Bitcoin, dalgalanmanın arttığı dönemlerde altcoin’lere kıyasla daha güvenli görülüyor.

Bitfinex, altcoin piyasasında değişen trendlerden spot borsa yatırım fonlarında (ETF) yüklü çıkışlar yaşanması ve spot piyasadaki satışlar ile ilişkili olduğunu düşünüyor. Çoğu altcoin rekor fiyata ulaştığından beri yüzde 80 civarı düştü. Yani yatırımcılar satış yapmaktan çoktan yorulmuş olabilir.

Bazı istisnalar hariç altcoin’ler, 2023 başından beri fiyat performansı bakımından Bitcoin’in gölgesinde kaldı. ETH’yi tüm altcoin’lerin temsili için değerlendiren Bitfinex, ETH/BTC paritesinin 2022 sonunda beri düşüş trendinde olduğunu ve mevcut durumda 365 günlük basit hareketli ortalamanın altında kaldığını belirtti. 0,042 ölçülen parite, Nisan 2021’den beri görülen en düşük seviyede ilerliyor.

Ancak OI değerinde azalma ve satıcıların yorulması, altcoin sezonunun yolunu açıyor. Bitfinex’e göre beklenen sezon, bu yılın son çeyreğinde gelebilir.