Bir dönem BNB Chain’in önde gelen projelerinden biri olan Alpaca Finance, dört yılın ardından kapanma kararı aldı.

Platform, kaldıraçlı farming, stabil kripto para ve kalıcı işlem hizmetlerini Aralık ayına kadar tamamen durduracak.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren Alpaca Finance, BNB Chain üzerindeki kaldıraçlı getiri çiftçiliğiyle tanınıyordu. Ancak ekip, düşen gelirler, başarısız satın alma görüşmeleri ve Binance’in ALPACA token’ını liste dışı bırakmasının ardından bu kararı almak zorunda kaldıklarını duyurdu.

ALPACA Çakıldı

Ekip pazartesi gecesi yayımlanan blog yazısında, “Topluluğumuzun çıkarlarını korumak için en sorumlu adımın projeyi güvenli bir şekilde sonlandırmak olduğuna inanıyoruz.” açıklamasında bulundu. Ancak bu karar piyasada olumsuz karşılandı; ALPACA token neredeyse yüzde otuz değer kaybederek 0,1126 dolara geriledi.

2021’in başında piyasaya çıkan Alpaca Finance, zamanla otomatik kasalar, AUSD isimli stabil kripto para ve “Alperp” adlı kalıcı işlem platformu gibi ürünler de geliştirmişti. Ancak likiditenin belirli aralıkta yoğunlaştığı AMM’lerin (otomatik piyasa yapıcılar) ortaya çıkması, geleneksel kaldıraçlı farming’in cazibesini ve kârlılığını ciddi şekilde azalttı.

Ekip, son iki yılı zarar ederek geçirdiklerini, küçülmeye gitmelerine rağmen sürdürülebilirliği sağlayamadıklarını belirtti. 2025’in başlarında piyasanın zayıflaması nedeniyle planlanan birleşme ve satın alma görüşmeleri de sonuçsuz kaldı.

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Binance Son Darbeyi Vurdu

Binance’in ALPACA’yı liste dışı bırakması ise son darbeyi vurdu. Ekip, “Bu durum yalnızca token erişimini kısıtlamakla kalmadı, elimizdeki fonları yeni projelere aktarma şansımızı da daralttı.” ifadelerini kaydetti.

Öte yandan kapanma süreci aşamalı olarak ilerleyecek; ana adımlar Haziran ile Aralık ayları arasında tamamlanacak.