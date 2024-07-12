Bir süredir düzenli olarak Bitcoin satan Almanya’nın cüzdanında ne kadar BTC kaldı?

Bitcoin üzerindeki en büyük satış baskılarından biri varlığını sürdürüyor. Almanya, 12 Temmuz’da da BTC satmaya devam ediyor.

Almanya Güne Bitcoin Satarak Başladı

Almanya, ocak ayında korsan film sitesi Movie2k’den ele geçirdiği 50 bin Bitcoin’i bir süredir birkaç bin BTC’lik işlemler halinde satıyor.

Dün 10 binden fazla BTC satarak, satış bakımından şimdiye kadarki en yoğun günlerinden birini geçiren Almanya, 12 Temmuz’u da boş geçmedi.

Arkham Intelligence verilerine göre Almanya’ya ait kripto cüzdanı, bu sabah Kraken, Bitstamp ve Coinbase gibi merkezi kripto para borsalarına (DEX) toplam 2.700 BTC gönderdi. Gönderilen BTC değeri, güncel kur ile 154 milyon doları geçiyor.

Öte yandan Almanya, DEX’lere gönderdiği BTC’lerin tümünü satabilmiş değil. Avrupa ülkesinin cüzdanına son 24 saatte 4.619 BTC geri gönderildi.

Almanya’nın cüzdanında haber yayın saati itibarıyla 6.894 BTC kaldı. Ele geçirilen kripto paraların yüzde 13’üne denk gelen bu BTC’lerin değeri 400 milyon dolara yakın.

Satışlar mevcut hızda ilerlerse, Almanya’nın Bitcoin cüzdanının birkaç gün içinde tamamen boşalması bekleniyor. Alman hükümeti muhtemelen gün içinde Bitcoin satışlarına devam edecek.

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Bitcoin, Almanya’nın transferleri ve Mt. Gox’un iade süreci gibi mevcut satış baskılarından dolayı 60 bin doları geçmekte zorlanıyor. Son 24 saatte yüzde 1,9 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.200 dolardan işlem görüyor. Kripto para aynı süreçte 59.380 doları test etti.