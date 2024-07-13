Almanya cüzdanında tüm Bitcoin’leri nihayet elden çıkardı. Bitcoin Twitter ise bu karar ile dalga geçiyor.

Almanya’nın zincir üstü Bitcoin cüzdanının bakiyesi, Arkkam Intelligence verilerine göre sıfıra indi. Yani Avrupa ülkesinin yol açtığı satış baskısı sona erdi.

Cüzdandan son Bitcoin’lerin çıkmasıyla, kripto para piyasalarının üzerinde bir süredir kara bulut gibi dolaşan satış baskısı faktörlerinden biri ortadan kalkmış oldu.

Almanya Son Kez Bitcoin Sattı

Arkham’a göre perşembe günü, Alman hükümetinin cüzdanında 282 milyon dolar değerinde 4.925 BTC kalmıştı. Ocak ayında kapatılan bir korsan film sitesinden 50 bin BTC ele geçiren Almanya, bu BTC’leri haziran sonunda satmaya başladı.

Cuma sabahı Kraken, Coinbase ve Bitstamp gibi borsalardan 4.169 BTC geri gönderilen cüzdan, kısa süre sonra benzer platformlara 2.700 BTC gönderdi. Bunu 2.300 BTC’lik bir diğer işlem izledi.

Son olarak Almanya, elinde kalan 223 milyon dolar değerinde 3.846 BTC’nin tamamını Flow Traders dahil diğer platformlara transfer etti.

Bitcoin Dip Yaptı Mı?

Almanya ile aynı dönemde ABD de el koyduğu kripto paraları satmaya başlamıştı. Diğer yandan Mt. Gox’un borsa alacaklılarına iadeye başlaması, satış baskısının katlanacağı yönünde endişeleri artırdı.

Bitcoin balinalarından alım talebi gelmemesi ve stablecoin likiditesinin eksikliği, Bitcoin’in geçtiğimiz cuma 53.900 dolara gerilemesine yol açtı.

Bitcoin yatırımcıları Almanya’nın satışlarının son bulmasından memnun. Ancak kripto paraları satıp itibari paraya dönüştürmeyi gülünç buluyorlar.

Reflexivity Research Kurucu Ortağı Will Clemente, “Almanya’nın el koyduğu BTC’lerin tümünü satması, önümüzdeki yıllarda tarihin en büyük trajedilerinden birine dönüşebilir,” yorumunda bulundu.

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise Almanca paylaştığı bir gönderisinde “Bitcoin satılmaz” diye belirtti.

Satışların sona ermesiyle zincir üstü analistler, Bitcoin fiyatının yeni yatırımcılar için sağlıklı bir giriş noktası sunduğunu düşünüyor. Bu hafta kısa vadeli yatırımcılar satış yaparken, kurumsal yatırımcılar alım fırsatını kullanıyordu.